Iz Grada Zagreba poručili su u srijedu da u Ulici IV. Stara Peščenica 9 rješavaju imovinsko-pravne odnose zbog izgradnje Osnovne škole Dragutina Kušlana, ali nisu srušili ni demolirali kuću u kojoj je živio 57-godišnjak i rade na iznalaženju primjerenog smještaja za njega.

U odgovoru Hini iz zagrebačke gradske uprave su istaknuli da je "Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u kontaktu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, koji je nadležan za iznalaženje primjerenog oblika smještaja, kako bi situacija bila čim prije riješena".

Mediji su objavili da je Zagrepčanin koji već 57 godina živi u Ulici Stara Pešćenica IV. doživio šok kada je u petak došao kući od liječnika i vidio da mu je kuća srušena. Inače, 57-godišnjaku je zbog zdravstvenih poteškoća oduzeta poslovna sposobnost te mu je sestra zakonska skrbnica. O njemu brine i Centar za socijalnu skrb, a u kući koja je sada srušena živio je kao zaštićeni najmoprimac.

Novinarima je ispričao da je od susjeda doznao kako su dok je bio kod liječnika, pred kuću došla četiri kombija i bager. Pojasnio je i da zna da je kuća predviđena za izvlaštenje i rušenje, za potrebe dogradnje osnovne škole. ”U Gradu sam bio više puta na sastancima i znam da je to zemljište predviđeno za gradnju. Rečeno mi je da će mi Grad osigurati adekvatni smještaj te da ću biti obaviješten kada će doći do rušenja, no nitko me ništa nije obavijestio niti su mi pronašli smještaj”, kaže. U utorak je podnio i hitni zahtjev Gradu za stambeno zbrinjavanje.

Iz Policijske uprave zagrebačke medijima su odgovorili da su "kroz obavljene razgovore došli do saznanja da su građevinski radnici započeli s uklanjanjem derutnog, neadekvatnog za život objekta, a što je rješenjem naloženo od strane Grada Zagreba". Napomenuli su da za vrijeme postupanja građevinski radnici nisu zatečeni, a nisu utvrđeni niti elementi kaznenog djela niti prekršaja.