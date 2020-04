ZAGREPČANIN OSVOJIO GOTOVO MILIJUN KUNA: ‘Ovaj put odigrao sam sasvim slučajno i to zato što nikoga nije bilo na kiosku…’

Primijetio je vijest o velikom dobitku u igri Joker, ali u tom trenutku nije ni pomislio da bi to mogao biti on. Kao i uvijek, SMS porukom je provjeravao ima li “nešto” i tako saznao da je upravo on dobitnik Jokera od gotovo milijun kuna

Na otvaranje prodajnih mjesta, točnije glavne blagajne Hrvatske Lutrije u Ulici grada Vukovara 72 u Zagrebu, s velikim je nestrpljenjem u ponedjeljak ujutro čekao jedan igrač. Radi se o inače vjernom igraču lutrijskih igara, koji i u doba koronavirusa nije prestao s igranjem zbog veselja i nade koje pronalazi u svom malom ritualu igranja. Izrazio je želju da ostane anoniman, ali je za Hrvatsku lutriju ispričao kako igra gotovo 40 godina i kako je ovog puta odigrao sasvim slučajno, na putu do pekarnice u ulici Dragutina Golika bb, kod ovlaštenog partnera “CONTRA M”.

“U prolazu sam zapazio da na kiosku nema nikoga, iskoristio priliku da uplatim Loto i evo me – osvojio sam do sada najveći dobitak!”, kazao je. Radi se o dobitku igre Joker, koji iznosi 969.445,40 kuna.

“U tom mi je trenutku prva pomisao bila: Eh, da mi se sreća ranije osmjehnula… Sad sam već u godinama. Ali odmah potom, shvatio sam da za tako nešto nikad nije kasno. Uskoro ću u mirovinu pa ovaj dobitak dolazi baš kao Joker – dodatna sigurnost za dane koji slijede”, kazao je.

Odmah nakon što je riješio sve potrebno za isplatu dobitka, odigrao je Loto 7 i Eurojackpot.

“Kad sam već tu i otvoreno je prodajno mjesto, opet ću iskoristiti priliku jer, nikad se ne zna! Zamislite da u petak osvojim Eurojackpot i opet vam dođem! Možda vam tada pristanem dati suglasnost da objavite i moje ime!”, kazao je.

“Poštujući sve propisane mjere zaštite, sa zaštitnim maskama na licima, ispratili smo našeg ‘korona dobitnika’ koji nam je svima uljepšao dan, a svim ostalim dobitnicima koji posljednjih mjesec dana s nestrpljenjem čekaju na otvorenje naših prodajnih mjesta i podizanje svojih dobitaka, poručujemo da je naša glavna blagajna u Zagrebu otvorena, kao i blagajne u regijama”, navode u Hrvatskoj Lutriji.