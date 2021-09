Jedan Zagrepčanin (64) ispričao je za Dnevnik.hr kakve je nuspojave doživio nakon što se cijepio protiv koronavirusa usprkos tome što se svi iz njegove obitelji protive cijepljenju.

"Nikad nisam bio bolestan niti sam ležao u bolnici, do sada sam uvijek imao samo prehlade. Cijelo vrijeme korone sam radio bez ikakvih problema. Inače su mi svi u obitelji 'antivakseri', no ja sam se odlučio tajno cijepiti. 13. kolovoza bio sam na cijepnom punktu, izabrao sam Pfizer i dobio prvu dozu", ispričao je ovaj Zagrepčanin čiji su podaci poznati redakciji Dnevnik.hr-a.

'Kao mi netko nož zabija u pluća'

Uskoro nakon cijepljenja počelo mu se vrtjeti u glavi. Vrtoglavice su se nastavile tijekom cijelog dana sve do navečer, a potom je naglo izgubio osjet njuha i osušio mu se nos.

"Počeli su bolovi u prsima i leđima, porasla mi je temperatura koja je sada bila 37,6. Kad sam disao, imao sam dojam kao da mi netko nož zabija u pluća. Navečer sam nazvao hitnu pomoć i rekao što se dogodilo, odgovorili su mi da imam nuspojave koje nisu tipične", dodao je Zagrepčanin.

U noći je popio Andol 100, ali nije mogao puno spavati. Ujutro su se preselili u desni dio rebara. "Boljelo me je cijelo plućno krilo, imao sam osjećaj kao da mi je prsni koš premalen za udahnuti zrak u njega", opisao je.

Odlučio javiti obiteljskom liječniku, ali je on bio na godišnjem odmoru. "Liječnik koji ga je mijenjao je iz ordinacije vikao da ne ulazim jer imam koronu... Bolovi u prsima nisu prestajali. Kod kuće sam izmjerio temperaturu 38,6", kaže.

Plućna embolija i upala pluća

U utorak ujutro otišao je u KBC Rebro gdje su ga priključili na aparate i napravili pretrage. Utvrdili su da ima plućnu emboliju i upalu pluća. PCR test je pokazao da je negativan.

"Pristao sam na hospitalizaciju nakon gotovo cjelodnevnih pretraga koje su me dodatno iscrpile. Rekli su mi da je pulmologija puna jer se ovakve stvari često događaju i smjestili me na kardiologiju. Dobio sam lijekove protiv zgrušnjavanja krvi, antibiotik, paracetamol i došla je još jedna noć", ispričao je Zagrepčanin.

Za plućnu emboliju liječnici nisu bili sigurni je li bila posljedica cijepljenja ili ju je imao od ranije. Nešto su našli i na nadbubrežnoj žlijezdi, a liječnik mu je rekao da je ozbiljno bolestan.

Prijava HALMED-u

Tvrdi da su mu prvo rekli da događaj neće prijaviti HALMED-u. No, drugi dan je ipak prijavljena moguća nuspojava. "Ja sam prvi put bio u bolnici tada, mene je prvi dan pregledalo pet liječnika, šest dana sam proveo u bolnici, a lijekovi su pomogli. Rekli su mi da će me posjetiti farmakolog iz HALMED-a, no nije došao", navodi Zagrepčanin.

Nakon što su ga otpustili iz bolnice, predložili su mu cijepljenje drugom dozom cjepiva Johnson&Johnson, "Ali ja mislim da se više nikad neću cijepiti! Niti jedna sestra od ovih koje su bile na Rebru nije bila cijepljena", tvrdi.

Iz HALMED-a, koji prati nuspojave vezane uz cjepiva protiv Covida-19, javili su za Dnevnik.hr da je u europskoj i svjetskoj bazi podataka do sada upisano 27 prijava embolije i šest prijava upale pluća za koje se sumnja da se radi o nuspojavama cjepiva.

No, HALMED tvrdi da zaprimljeni podaci nisu dovoljni za utvrđivanje uzročno-posljedične veze s cijepljenjem. HALMED je do 31. kolovoza zaprimio 4720 prijava sumnji na nuspojave. Među svim do sada zaprimljenim prijavama, 29 posto je onih koje su ocijenjene ozbiljnima.