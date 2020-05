ZAGREPČANIN MARKO JOŠ OD POTRESA IMA SIMPTOME KORONE: ‘Testovi su mi već 50 dana pozitivni, boli me glava i imam temperaturu…’

‘Nisam bio ni u bolnici. Imao sam blaži oblik Covida-19 pa mi je teško vjerovati što mi se događa’

Marko iz Zagreba još nema službenu potvrdu da se izborio s koronavirusom, a prošlo je već više od mjesec i pol dana. Ovaj Zagrepčanin je za Jutarnji list ispričao da se osjeća loše i da i dalje osjeća glavobolje, povremenu povišenu temperaturu i slabost.

“Moji testovi, sve do jučer, bili su stalno pozitivni na koronavirus. Malo sam odahnuo. Imam prvi negativni test nakon gotovo 50 dana. No, i dalje sam napet jer ne znam što će pokazati sutrašnji test. Epidemiolozi su jasni, dva uzastopna testa tijekom 48 sati moraju biti negativna. Bude li tako, bit će to i moj izlaz iz ove karantene koju nisam mogao niti sanjati. Nisam bio ni u bolnici. Imao sam blaži oblik Covida-19 pa mi je teško vjerovati što mi se događa”, prepričava Marko za Jutarnji list.

ISPOVIJEST OBOLJELIH HRVATA: ‘Osjećate se prestrašeno jer ne znate s čim se borite. Bolest nije nimalo bezazlena…’

Stalno mu se ponavljaju simptomi

Marko još nije dočekao dva negativna testa zaredom te ga muče simptomi kojih se ne može riješiti. Kako je ispričao, on je pacijent kojem bolest traje tjednima bez da se zna zašto je to tako. Prve simptome koronavirusa Marko je dobio 18. ožujka dok mu je pozitivan test na koronu stigao na dan niza potresa u Zagrebu. Test za testom sugerirali su da Zagrepčanin i dalje mora biti u izolaciji.

“Najgore mi je to što se neke dane osjećam dobro i mislim sad je krenulo nabolje pa će valjda i testovi biti negativni. No, onda iz čista mira dobijem glavobolju, osjećam se umorno kao da imam temperaturu, ali je nemam. Sve to prođe, ali ne zadugo. Onda dobijem i temperaturu. Istina, ne višu od 37,7 stupnjeva, ali i to je dovoljno da se osjećam loše”, ispričao je Marko Jutarnjem listu.

POTRESNA ISPOVIJEST OBOLJELOG (35) OD KORONAVIRUSA: ‘Probudio sam se s tubusom u grlu, a onda su mi rekli da sam 7 dana bio u komi’

Liječnici u nevjerici

Zagrepčanin kaže da ni njegova obiteljska liječnica ne može vjerovati koliko dugo bolest kod njega traje. Kada joj kaže da mu i dalje nije dobro ona mu ne vjeruje i pita ga “Marko, kako kod vas to može tako dugo trajati?”.

“Epidemiolozi, naime, tvrde da kod onih koji su imali blaži oblik bolesti korona prolazi najkasnije za dva tjedna. Počeo sam čitati po raznim epidemiološkim stranicama i tražiti odgovore. No, i tu su informacije vrlo šture. Nitko nema pravi odgovor na činjenicu da se virus očito ne ponaša baš uvijek u skladu s očekivanjima, a osobito nema nekih medicinskih uputa što učiniti, odnosno je li možda potrebno podići imunitet”, govori Marko.

ŽENA (33) ZARAŽENA KORONAVIRUSOM NAPUSTILA STAN: Policija ju je prijavila, prijete joj do dvije godine zatvora

Neki pacijenti osjećaju simptome duže od mjesec dana

Da je moguće da dio pacijenata ima simptome i više od mjesec dana potvrđuju i liječnici, no ipak, riječ je o rijetkim slučajevima. Isto kao i kada rezultat testa bude pozitivan nakon duljeg razdoblja. Prema izvješćima Južne Koreje, moguće je da pozitivan test bude lažno pozitivan, odnosno, da to bude posljedica skupljanja DNK mrtvih čestica virusa, prenosi Jutarnji list. Što to znači? Pacijenti koji imaju dugotrajne simptome pokraj pozitivnog testa ne moraju biti zarazni.

Dr. Eric Strong, profesor stanfordskog Medicinskog fakulteta, objašnjava da osobe koje nisu zarazne i dalje mogu imati simptome bolesti kao posljedicu SARS-CoV-2 virusa. Objašnjava da je to slično sindromu postlajmske bolesti nakon koje pacijenti mogu imati jake simptome čak do šest mjeseci.

Profesor kaže da postoji još niz nepoznanica i neodgovorenih pitanja kada se radi o ovom koronavirusu.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.