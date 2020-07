ZAGREPČANIN KOJI JE SPASIO KVART OD POPLAVE PA GA JE ZBOG TOGA UHITILA POLICIJA: ‘Sad se osjećam razočarano i ljutito’

‘Unutra sve smrdi, ali ulazimo u tu vodu. Gumbi kojim bi se trebalo podići brana ne rade. Pa vrtim staro, zahrđalo kolo. Ne ide. Već sam se i umorio ali upiremo. Ruka mi je skliznula pa sam razbio i nos na ventil. Ali uspijevamo. Nakon 10 minuta što smo otvorili, voda se iz cijelog kvarta povlači’, opisao je dramatične trenutke Tihomir Blagus iz zagrebačkog Trnja

Tihomir Blagus, 53-godišnjak iz zagrebačkog naselja Trnje u subotu je priveden i zadržan cijeli dan u policiji jer je skupa s prijateljem iz kvarta, Domagojem Vorbergerom provalio u objekt Hrvatskih voda gdje su ručno podigli branu kako bujica od kišnog nevremena ne bi poplavila njihov kvart, već otekla u Savu.

Danas je za 24 sata opisao kao se osjeća nakon svega.

‘Postili su me kazavši da je pritisak javnosti prevelik’

“Razočaran sam i ljut. Eto kako se osjećam”, kazao je.

Priveden je nakon što je policija u subotu ujutro došla istražiti tko je neovlašteno ušao u kućicu Hrvatskih voda na Trnju. On im je priznao da je to učinio skupa s prijateljem, a htio je snimati mobitelom svoj razgovor s policajcima, što ovi nisu dozvolili te su mu, nakon svađe, stavili lisive na ruke i odveli ga u policijsku postaju.

“Ostavili bi me cijelu noć tamo, ali su sinoć samo došli i rekli da je pritisak javnosti prevelik i zato su me pustili da idem kući. Ali kazna me još čeka i morat ću na sud”, kazao je za 24 sata.

RISKRALI SMO ŽIVOTE, MOJ SUSJED JE SPASIO POLA GRADA: Čovjek koji je podignuo branu i spriječio katastrofu završio na policiji

‘Voda je nadirala nevjerojatnom brzinom’

Opisao je i što su on i prijatelj učinili s odvodnim kanalom, odnosno natkrivenim potokom Kunišćak te branom koja regulira otjecanje u Savu, a u petak navečer je bila zatvorena.

“Već sam bio zaspao kada me je mama od 80 godina probudila i rekla da nam voda ulazi u kuću. Mislio sam da je neka sitnica, onako bunovan sam otvorio vrata i propao u vodu u dvorištu. Nadirala je nevjerojatnom brzinom. Uskoro je ušla u kuću i mi to nismo mogli spriječiti, trčao sam isključiti frižider i perilicu rublja. Susjedi su izletjeli na dvorišta, kiša lije, svi smo u panici jer nam voda dolazi. Zovemo bjesomučno sve brojeve, od vodoopskrbe, vatrogasaca, Hrvatskih voda. Nitko nam se ne javlja…”, ispričao je Blagus.

STRUČNJAK OTKRIO ZAŠTO SU NEKI DIJELOVI ZAGREBA BILI POTPUNO POTOPLJENI: ‘Mogao se dogoditi i tragičniji scenarij’

‘Nakon 10 minuta voda se povukla iz cijelog kvarta’

Jedna starija susjeda tada im je rekla da bi morali podići branu, kako je to bilo urađeno i prije sedam godina.

“Trčimo do tog objekta, tamo nema nikoga. Susjed Domagoj je uzeo sjekiru. Prvo smo razbili mali prozor i pokušali ući, ali nije išlo. Voda nadire svuda oko nas, ulica je već poplavljena, iz kanalizacijskih otvora šikljaju gejziri. Uspjeli smo provaliti vrata, a unutra sve pod vodom. Vidim neke žice, ne znamo možemo li ući. Bio sam čak i bedast pa nožnim palcom isprobao ima li struje. Jasno mi je sad da je to glupost, ali tada smo bili izvan sebe. Unutra sve smrdi, ali ulazimo u tu vodu. Gumbi kojim bi se trebalo podići brana ne rade. Pa vrtim staro, zahrđalo kolo. Ne ide. Već sam se i umorio ali upiremo. Ruka mi je skliznula pa sam razbio i nos na ventil. Ali uspijevamo. Nakon 10 minuta što smo otvorili, voda se iz cijelog kvarta povlači”, isrpiao je dramatičnu priču za 24 sata.

Da on i prijatelj nisu to učinili, uvjeren je da bi se voda razlila po kvartu i potopila ga. Hrvatskim vodama uputio je apel da automatiziraju spomenutu branu.

ŠOKANTNO: Evo kako izgledaju poplavljene ulice i šteta diljem Zagreba nakon potopa!