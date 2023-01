Štrajk radnika Čistoće proteklih je dana bio goruća tema u Zagrebu, a štrajk je za Media Servis komentirao vršitelj dužnosti predsjednika zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić.

Svi se možemo složiti da radnici Čistoće rade u teškim uvjetima i da nedostaje radne snage kao i da građani moraju dobiti uslugu koju uredno plaćaju, poruka je Kolarića.

Rekao je da je ova kriza potencijalno odgovarala političkoj opoziciji u gradu gdje se onda malo rejtinzi pokušavaju promijeniti.

Nepopularno, ali moguće

Inače, od Uprave Holdinga moglo se čuti da ako bi se ispunili zahtjevi radnika Čistoće za povećanjem koeficijenata i nekih drugih prava, to bi vjerojatno dovelo do poskupljenja odvoza otpada.

"Vidite da se razmišljalo može li Holding uopće financijski opstati kao takav. Naravno, ako se poveća cijena mase plaća da se cijena usluge povećava i na Upravi Holdinga je da vidi što može unutarnjim resursima prestrojiti, a kad to prijeđe unutarnje resurse i postane financijski neodrživo onda to znači povećanje cijene usluge za građane. To je uvijek nepopularno i nitko to ne želi raditi osim kad je prisiljen", rekao je Branko Kolarić.