ZAGREPČANI, STRPITE SE JOŠ SAMO MALO: Evo kada će završiti radovi na dvjema vrlo prometnim ulicama

Iz Grada Zagreba jutros su stigle obavijesti o privremenoj prometnoj regulaciji na dvjema vrlo prometnim ulicama – Vlaškoj ulici i Savskoj cesti. Iako radovi na ovim prometnicama traju već neko vrijeme, zbog finalnih radova će doći do promjene u regulaciji prometa pa iz Grada očekuju poteškoće u prometu zbog čega mole građane za strpljenje.

Također, poznati su i konačni datumi završetka radova.

Prilikom izvođenja radova sanacije tramvajskog kolosijeka na Vlaškoj ulici na dijelu od Ulice A. Bauera do Derenčinove ulice, od ponedjeljka 14. 05. 2018. godine od 22,00 sati do ponedjeljka 18. 06. 2018. godine do 05,00 sati, u noćnim satima od 22,00 do 06,00 sati zauzimati će se jedan prometni trak, a promet će se odvijati po slobodnom dijelu kolnika, u preostalom vremenu bit će zauzet samo prometni trak namijenjen isključivo za vozila javnog gradskog prijevoza putnika, a promet će se odvijati nesmetano.

Također, prilikom izvođenja radova sanacije tramvajskog kolosijeka na Savskoj cesti na dijelu od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara, od srijede 09. 05. 2018. godine od 10,00 sati do petka 15. 06. 2018. godine do 05,00 sati, u noćnim satima od 22,00 do 05,00 sati zauzimati će se jedan prometni trak, a promet će se odvijati po slobodnom dijelu kolnika, u preostalom vremenu bit će zauzet samo prometni trak namijenjen isključivo za vozila javnog gradskog prijevoza putnika, a promet će se odvijati nesmetano, javljaju iz Grada.