ZAGREPČANI RAZOČARANI: Odšteta samo ako su oštećenja veća od 60 posto, i to tek 5 posto iznosa; Štromar: ‘Mijenjat ćemo zakon’

Za one koji nemaju vlastito osiguranje od potresa, po postojećem zakonu, odšteta je simbolična, do 5 posto i to samo ako je oštećenje veće od 60 posto

Oni kojima je imovina stradala u potresu koji je u nedjelju pogodio Zagreb, odštetu mogu dobiti samo ako su oštećenja veća od 60 posto, ali čak i tada odšteta po važećem zakonu iznosi svega 5 posto od iznosa procijenjene štete, pišu Vijesti.hr.

Kolika je šteta u njegovoj kući Danijel Folnegović, baš kao ni ostali stanovnici, još ne može procijeniti, dokumentaciju za zahtjev za odštetom još prikuplja. “Moramo izraditi projektnu dokumentaciju za sanaciju objekata to moramo poslati gradu onda ćemo vidjeti hoće li nam grad isplaćivati odštete ili ne, svi se nadaju odšteti”, kazao je Danijel za Vijesti.hr.

“Malo, premalo, budu davali na više od 60 posto 5 posto, mislim na 100 tisuća ako je šteta, subvencionirat će 5000 kn”, kazao je Albin dok Pavo vjeruje Vladi i Gradu da ih neće ostaviti na cjedilu.

Kreću izmjene zakona

Ministar graditeljstva Predrag Štromar najavio je da radi na izmjenama zakona. “Već imamo primjere gdje su se zakoni donosili za specifične situacije. Dubrovnik 80-ih pa Gunja, a tako ćemo i ovdje napraviti. Očekujem da će biti sredstava, bit će više izvora, i od EU, napravit ćemo konferenciju, imamo poseban fond, država će dati svoj dio, grad Zagreb svoj dio. Trebat će nam puno novca.”

Već je 80 posto priprema za novi zakon napravljeno, u svemu sudjeluje i grad Zagreb. “Jučer sam uputio pismo premijeru, a danas dvoje ide ljudi u radnu skupinu za izmjenu zakona o građenju od elementarne nepogode potresa, a gdje su da bi ugradili druge postotke i pomogli ljudima”, kazao je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić.

Međutim, prema Bandiću dio krivice je i na vlasnicima koji objekte nisu održavali i dobro gradili. “Da su ljudi obnavljali fasade ne bi bilo 5 ili 10 posto šteta. Nisu i tužan sam zbog toga, ljudi su obiteljske kuće radili koliko su penez imali. Da su imali više, da su armirali betonske grede, da su radili po zakonu statičara, ne bi bilo 10 posto štete”, smatra Bandić.

Štetu su pretrpjele i mnoge kulturne ustanove i zaštićene zgrade. “Ministarstvo kulture će sigurno biti uključeno jer je ogroman dio kulturno povijesne sredine i pojedinačno zaštićenih dobara oštećen, a neki i uništeni”, kazala je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Državne nekretnine kao rješenje

Za one koju su ostali bez krova nad glavom rješenje bi mogle biti i državne nekretnine. “Uspjeli smo utvrditi za 30 stanova da je sigurno za stanovanje. Od toga smo 10 opremili, 10 ćemo do kraja tjedna i 10 imati spremno do ponedjeljka. Rekli smo stožeru Civilne zaštite da nam stvori popis osoba kojima bi trebali biti dodijeljeni stanovi”, kazao je ministar državne imovine Mario Banožić.

Zahtjevi za odštetu mogu se poslati u roku 30 dana od proglašenja prirodne nepogode, do sada je primljena 21 tisuća zahtjeva za procjenom štete na objektima, pišu Vijesti.hr.

