ZAGREPČANI PRIMILI ZABRINJAVAJUĆE PISMO PLINARE: ‘Nije ovo naš hir, radi se o vašoj sigurnosti’

Atmosferski bojleri postali su problem za mnoge stanovnike Zagreba nakon potresa. Zagrepčanka Una Radić kaže kako je njezin atmosferski bojler prije potresa dobro radio, ali da nakon potresa bojler nisu mogli ugasiti i da im je voda već 42 dana hladna.

“Atmosferski bojleri najednom postaju neispravni i potrebno je provesti sanaciju dimnjaka i preći na korištenje kondenzacijskih bojlera za što je naravno potrebno izdvojiti određena sredstva”, napominje Una Radić za Dnevnik Nove TV.

Upozorenje Gradske plinare stiglo je na 9.300 zagrebačkih adresa te u njemu jasno i velikim tiskanim slovima piše da ne koriste neispravne atmosferske bojlere jer mogu uzrokovati i smrtne posljedice. Tomislav Mazal, direktor Gradske plinare Zagreb, kaže da bi on zaista htio da građani shvate da se radi o njihovoj sigurnosti i da su oni kao operator zakonski odgovorni za sigurno puštanje plina. Ističe da se ne radi o nekom hiru plinare i da su pismo dobili zato što su od područnih dimnjačara dobili preko 830 dokumenta s utvrđenim nedostacima tijekom pregleda dimnjaka.

Građane nitko ne može natjerati na zamjenu bojlera

Premda dimnjačari shvaćaju problem građana, tvrde da im je na prvom mjestu sigurnost građana. Po njima su atmosferski bojleri opasni jer mogu dovesti do toga da se osoba otruje plinom. Upravitelj Dimnjačarsko-obrtničke zadruge, Nenad Zrinski objašnjava da su atmosferski bojleri bojleri koji koriste kisik iz prostorije smještaja i da u tom segmentu mogu biti izuzetno opasni, osobito ako je dimnjak oštećen. No, kaže, iako bi ugradnja kondenzacijskih bojlera bila bolje rješenje, građane nitko ne može natjerati da ga zamjene ako to ne žele.

“Kvalitetnije, ekonomski učinkovitije i najsigurnije s aspekta sigurnosti je korištenje i ugradnja kondenzacisjkih bojlera i sanacija dimnjaka”, kaže Zrinski za Dnevnik Nove TV.

Za ugradnju novih bojlera građanima je potreban novac koji većina nema. Ono što čekaju jest da Vlada ispuni obećanje o 20.000 kuna namijenjenih za sanaciju dimnjaka i ugradnju novih bojlera. Broj objekata s oštećenim dimnjacima trenutno iznosi 4.148.

