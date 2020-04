ZAGREPČANI OGORČENI ODLUKOM MINISTARSTVA: Mnogi će morati mijenjati bojlere: ‘Ovo će nas koštati desetke tisuća kuna…’

Ministar graditeljstva Predrag Štromar najavio je pregovore sa Svjetskom bankom o sufinanciranju sanacije dimnjaka na zgradama oštećenima u potresu, a s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike planira izraditi model sufinanciranje kupnje novih kondenzacijskih bojlera

Zgrade i kuće u Zagrebu kojima se u potresu urušio dimnjak moraju sanirati novi dimnjak na način da bude prilagođen kondenzacijskom bojleru – potvrđeno je, kako piše Jutarnji list, u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

To znači da će stanari koji trenutačno imaju atmosferske bojlere, iste morati zamijeniti kondenzacijskima. No, zamjena bojlera i njihova instalacija mogu koštati i do nekoliko desetaka tisuća kuna, što izaziva revolt Zagrepčana koji su suočeni s takvim problemom nakon snažnog potresa 22. ožujka.

‘Potresom smo osiromašeni, a trebali bi ući u skupu investiciju’

Ministar graditeljstva Predrag Štromar najavio je, pak, pregovore sa Svjetskom bankom o sufinanciranju sanacije dimnjaka na zgradama oštećenima u potresu. Također je najavio da će s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike nastojati izraditi model sufinanciranje kupnje novih kondenzacijskih bojlera.

“Negdje će obnova, nažalost, trajati godinama i tu će također Grad i država ponuditi rješenja za ljude koji su ostali bez krova nad glavom”, kazao je Štromar.

Dio građana pogođenih potresom i suočenih s ovom situacijom smatraju da ovo nije vrijeme za takve radove.

“Zbog situacije s koronavirusom i zbog potresa smo osiromašeni i sada moramo ići u investiciju od nekoliko desetaka tisuća kuna s obećanjem da će nam država možda sufinancirati zamjenu bojlera. Osim toga, ne smijemo zaboraviti da su i dalje na snazi mjere koje propisuju fizičku distancu, a mi bismo sada trebali u svoj stan pustiti desetak radnika, čime se izravno izlažemo zarazi”rekao je Jutarnjem listu Davor Mekić, predstavnik stanara zgrade na Trgu kralja Petra Krešimira IV.

Skuplja, ali dugoročno isplativija investicija

Građani koji će morati zamijeniti bojlere ujedno će dulje čekati na ponovno uključenje plina i povratak tople vode i grijanja. Naime, građanima s atmosferskim bojlerima i ispravnim dimnjacima potreban je samo pozitivni atest dimnjačara za povratak plina, dok oni s urušenim dimnjacima i atmosferskim bojlerima moraju prvo izgraditi novi dimnjak, potom promijeniti bojler i instalacije te onda još dobiti atest dimnjačara, piše Jutarnji list.

Zamjenu bojlera podržava Zlatko Vlašić, direktor tvrtke Zapad Stan, koja se bavi upravljanjem i održavanjem zgrada. On smatra da prelazak na kondenzacijske bojlere povećava sigurnost stanara i umanjuje im iznos računa.

“To vam je isto kao da vozite auto bez kočnica i da tražite 101 razlog zašto ga trebate i dalje voziti. No, realnost je takva da je EU još prijašnjih godina propisala prelazak na kondenzacijske bojlere. Istina, riječ je o skupljoj investiciji, pogotovo za građane koji su pogođeni potresom, no ona je nužna i u konačnici će se isplatiti”, kaže Vlašić.

Inače, cijena kondenzacijskih bojlera na domaćem tržištu kreće se između 6.000 i 11.000 kuna, a tomu treba pridodati i trošak zamjene instalacija te uslugu majstora.

