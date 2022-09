"Što se to čulo u Zagrebu?", "Zvučalo je kao rat svjetova", komentiraju u ponedjeljak ujutro građani Zagreba nakon jakog udara groma koji se čuo nešto iza 8 sati. A do njega je došlo na raskrižju Vukovarske ulice i Avenije Marina Držića. Semafori su se potom ugasili, a to je rezultirao gužvom.

Na stranici Lightning.maps vidi se kako je zagrebačko područje na udaru nevremena.

Prognoza DHMZ-a za Zagreb kaže kako će ujutro pretežno oblačno povremeno s kišom, moguće i grmljavinom, zatim smanjenje naoblake pa će popodne biti i duljih sunčanih razdoblja. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 19 °C.

U utorak se pak očekuje barem djelomice sunčano, ujutro mjestimice magla, a sredinom dana prolazno povećana naoblaka i mogućnost za malo kiše. Vjetar slab. Najniža temperatura oko 6 °C, najviša dnevna između 16 i 18 °C.