Gotovo svima nam se jutro svodi na sličnu rutinu. Buđenje, umivanje, odijevanje, kava, doručak i "put pod noge" na posao. Ako jedna od tih stvari krene po zlu slijedi kašnjenje.

Tada u brzini uzimate kavu, skupljate stvari i trčite prema svom automobilu, ali ondje vas čeka novo iznenađenje. Naime, kamion čistoće je odlučio baš danas zakrčiti cijelu ulicu i skupljati otpad iz kontejnera, a vama ne preostaje ništa drugo osim čekati.

S ovim su se sigurno susreli mnogi vozači u Zagrebu u kojem put na posao ionako više uključuje stajanje u koloni nego vožnju. U posljednje vrijeme se stanovnici glavnoga grada sve češće žale na društvenim mrežama da se u njihovim ulicama odvija dovoz otpada baš u vrijeme jutarnjih gužvi.

Posljednji takav primjer stiže nam iz centra, točnije ulice Nova Ves koja je jednosmjerna. U vrijeme između 7 i 8 sati ujutro, kada većina stanovnika hrli na posao, kamion čistoće uđe u ulicu i istovaruje kontejner po kontejner dok ostali vozači nemaju druge opcije nego čekati. Na društvenim smo mrežama uočili fotografiju, koju objavljujemo uz dozvolu autorice. Tim smo tragom krenuli provjeravati, zašto se smeće mora kupiti baš kada je promet najgušći.

Postoje ulice koje su izuzeci

Zagreb općenito posljednjih godina ima velikih problema s otpadom koji se najčešće nalazi ispod, oko, i na pretrpanim kontejnerima dok se vrane pobrinu da ga "razvrstaju" po ostatku naselja. Razumijemo da komunalni radnici moraju obaviti svoj posao, ali nas je zanimalo mora li to biti baš u vrijeme kada mnogi Zagrepčani žure na posao.

Stoga smo pitali Čistoću, gradsku tvrtku koja je dio Zagrebačkog holdinga, a zadužena je za pražnjenje kontejnera diljem grada. Iz tvrtke su nam objasnili kako vozači i radnici Čistoće koji rade na odvozu otpada svoje poslovne zadaće obavljaju u svim vremenskim uvjetima u tri smjene, šest dana u tjednu.

"Odvoz miješanog komunalnog otpada je u prvoj smjeni (od 5.30-13 sati) a odvoz papira, plastike i biootpada je u drugoj smjeni rada (13.30 do 21 sat). Zbog skučenih ulica i gustog prometa izuzetak je centar grada gdje se odvoz svih vrsta otpada odvija u vremenu od 21 do 4.30 sati", priopćili su iz Čistoće.

Drugim riječima, ako živite u strogom središtu grada te ste primijetili da se kamioni Čistoće "motaju" po vašoj ulici usred noći, znajte da je to zato da pražnjenje kontejnera ne biste morali obavljati u razdoblju kada su ulice pune automobila i ljudi. Sudeći prema odgovoru Čistoće, Nova Ves ne spada u centar grada, što se čini neobično, s obzirom na to da se radi o ulici u neposrednoj blizini Trga bana Jelačića.

Ne dajte se iznenaditi

Iz Čistoće su također napomenuli kako u Zagrebu postoji tzv. žuti i plavi tjedan odvoza otpada. U žutom tjednu odvozi se otpadna plastična i metalna ambalaža, a u plavom tjednu otpadni papir i karton. Odvoz biootpada iz smeđih spremnika je jednom tjedno. Miješani komunalni otpad odvozi se tri, dva ili jednom tjedno, ovisno o dijelu grada.

Točan raspored odvoza plastične ambalaže i papira u vašem kvartu možete vidjeti ovdje.

Ono što možda niste znali, postoji opcija i da vas odvoz komunalnog otpada u ranojutarnjim satima ne iznenadi. Naime, Grad Zagreb je izbacio aplikacije "Moj Otpad" i "Razvrstaj Moj ZG" unutar kojih se nalaze kalendari odvoza otpada.

"U web aplikaciji Moj Otpad nalazi se kalendar odvoza otpada za 2022. godinu, koji građani mogu isprintati i postaviti na vidljivo mjesto u kućanstvu, u stubište ili spremište za otpad te na taj način osigurati vizualni podsjetnik na dane kada pružamo usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, biootpada, otpadnog papira, te otpadne plastične i metalne ambalaže", priopćili su iz Čistoće.

U aplikaciju Moj Otpad ulazi se pomoću šifre obveznika plaćanja i šifre obračunskog mjesta, a koji se nalaze na uplatnici Zagrebačkog holdinga.

Tu je i mobilna aplikacija Razvrstaj MojZG koja omogućava praćenje odvoza otpada po odabranoj adresi, upućuje na pravilno razvrstavanje otpada i sadrži popis svih reciklažnih dvorišta i zelenih otoka. Aplikacija ima i mogućnost slanja korisnicima push obavijesti dan prije predviđenog odvoza određene vrste otpada. Unutar aplikacije građani mogu spremiti jednu ili više adresa i ako žele odabrati podsjetnik, a moguće ju je skinuti putem App Storea ili Google Playa.

'Ne postoji način'

No to i dalje ne mijenja činjenicu da kamioni dodatno zaustavljaju ionako spori promet, a iz Čistoće kažu da je to tako jer se radi o urbanoj sredini. "Vrijeme kada naša vozila ulaze u ulice nastojimo što bolje prilagoditi, posebno na frekventnim lokacijama kao što su bolnice, vrtići, škole, domovi zdravlja i slično, ali kako živimo u urbanoj, gusto naseljenoj sredini s velikim brojem parkiranih i vozila u prometu, ne postoji način odvoza otpada, a da povremeno ne dođe do određenih zastoja", rekli su nam.

Objasnili su nam i kako bi trebao teći sam proces odvoza kako bi se sve brzo i efikasno obavilo. "Kako bi naši radnici u što kraćem roku i na siguran način obavili pražnjenje spremnika, vozač se mora vozilom što više približiti samim spremnicima, a pri tome ponekad dolazi i do prometnih situacija koje trenutno ostalim sudionicima stvaraju poteškoće. U svim tim, i sličnim situacijama naši vozači nastoje da se što prije odradi pražnjenje spremnika kako bi vozilom krenuli dalje i ostalim sudionicima omogućili nesmetan prolaz", dodaju iz Čistoće.

Napominju i kako njihovi vozači posjeduju sve potrebne kvalifikacije za obavljanje djelatnosti koju odrađuju, ali i dodatno iskustvo vožnje u posebnim uvjetima kao što su prolazak uskim ulicama, prolaz kraj velikog broja gusto parkiranih automobila i slično.

Što se tiče Nove Vesi s početka priče, iz Čistoće kažu kako do sada nisu imali pritužbe korisnika na vrijeme odvoza otpada. "Ondje naše vozilo dolazi između 7.15 i 7.30 sati, a izlazi između 7.35 i 7.50, ali preraspodjelom lokacija pokušat ćemo omogućiti da vozilo Čistoće u ulicu dođe i ranije", obećali su.