Obnova na Baniji je krenula, ali Zagrepčani i Zagorci i dalje čekaju. Dijana iz Gornje Stubice zbog potresa ostala je bez krova nad glavom. Ona se, kao i njezin suprug i troje malo djece, dobro sjeća trenutka potresa.

"Jako teško. Dijete malo, zima, snijeg je padao, izlaziti iz kuće, stvari uzeti brzo. A žalosno", kazala je Dijana Božić iz Gornje Stubice za RTL Danas.

'Toliko vjerujemo u ovu državu...'

No, još je žalosnije što već gotovo dvije godine čekaju na rušenje svoje kuće. Obećano im je još na jesen, da bi iz mjeseca u mjesec slušali izlike.

"Trebate neki još papir priložiti, pa izjave, pa da oni za ništa ne odgovaraju, pa budemo za mjesec dana, pa odgađa se radi loše vremena. Eto mi još čekamo. Sad zadnje, nadamo se da bude za mjesec, dva. Evo, toliko vjerujemo u ovu državu da bude napokon i to srušeno", objasnila je Dijana Božić.

Obnova je prije dva dana krenula na kapeli u Slanom Potoku, a radovi se financiraju iz Fonda solidarnosti.

"Na ovoj kapeli će se sanirati sva ova napuknuća. Sanirat će se određena ojačanja i prema onome što sam s velečasnim Nikolom razgovarao oko milijun i pol tisuća kuna zasad su vrijedni ovi radovi“, izjavio je Jasmin Krizmanić, načelnik Gornje Stubice.

Privremeno smješteni u kampu Jezerčica

U Gornjoj Stubici kuća s crvenom oznakom je 34.

"Mi očekujemo tokom ljeta da bi se konačno krenulo s tim radovima. Prošlo je dvije godine, čeka se poprilično dugo, svi smo na neki način nervozni", poručio je Krizmanić.

14 obitelji trenutačno je smješteno u kampu Jezerčica. Nije im tamo loše, ali nisu mislili kako će tamo provesti čak dvije godine.

"Lijepo za živjeti, ali nije to to. To je skučen prostor, nije to moje dvorište. Ja se nadam da će krenuti jer prije par dana baš su došli iz Ministarstva i to su sve poslikali i rekli su da bi sad trebalo na proljeće sve krenuti", rekao je Josip Mucak iz Gornje Stubice.