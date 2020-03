ZAGREPČANI DALI 312,50 KN ZA WC ČETKU: ‘To je realno ako se ona montira na svemirski brod ili ako su išli u Dugu Resu po nju’

Mjesni odbor Trnjanska Savica je prema troškovniku radova uređenja sanitarnog čvora dobio zahodsku četku za 312,50 kuna, držač za sapun za 350 te držače za toaletni papir i papirne ručnike za 200 kuna, a ukupna cijena radova je iznosila 53.075 kuna

Zagrebački Mjesni odbor Trnjanska Savica prošle je godine renovirao zahod u svojim prostorijama u Ruždjakovoj ulici. Ne bi to bilo ništa neobično da Grad Zagreb te radove nije platio čak 53.075 kuna. Troškovnik radova, pak, krije još iznenađenja. U tom je projektu Grad platio čak 250 kuna (312,50 kuna ako se doda PDV) za nabavku i postavljanje zahodske četke, doznaju novinari emisije Strah od slobode Radio Studenta. Oni su objavili i fotografiju “zlatne” četke, koja se ne razlikuje od četke koja košta sedam kuna, a koju su građani metropole preplatili više od 40 puta.

“Iako nije specificirano u troškovniku, vjerujemo da cijena četke uključuje transport vozilom za specijalne terete, stručnu montažu, edukaciju za korisnike s video uputama, inspekcijski nadzor kvalitete proizvoda i brošuru ‘Vodič za suzbijanje korupcije’ koju je tiskao zagrebački višestruki Uskokov optuženik”, sarkastično su komentirali ovaj slučaj javne nabave na Radio Studentu.

Za držače nekoliko ‘stotica’

No, nije to jedini “biser” iz ovog projekta. Naime, držač za sapun je koštao 350 kuna, a držači za toaletni papir i papirnate ručnike 200 kuna svaki. Predsjednik Mjesnog odbora Trnjanska Savica, HDZ-ov Ante Gracin istaknuo je kako oni nemaju veze s cijenama nabave.

“Nas su samo pitali želimo li renovirati sanitarni čvor ili ne. Na cijene ili izvođača radova nismo mogli utjecati, to je sve išlo preko Grada gdje su putem javne nabave i po principu najpovoljnije ponude izabrali izvođača. Cijena je bila veća nego što bi bila uobičajena, no bilo je ili uzmi ili ostavi”, potvrdio je Gracin Jutarnjem te istaknuo kako je nabava učinjena 2018., a radovi izvedeni prošle godine.

‘To je normalna cijena’

Iz Gradske uprave nisu ništa odgovorili, no zato je tvrtka Leo Grad ponudila odgovore.

“Inače postavljanje jedne WC četke dođe između 100 i 400 kuna bez PDV-a, ovisno o tome je li PVC ili kromirana. Takvu cijenu ima i 90 posto drugih izvođača i ona je uključena u obim poslova kompletnog renoviranja sanitarnog čvora. Znam da to zvuči puno, no to nije jednako kao da četku kupite u Bauhausu i sami postavite. Cijena je mogla biti manja da je investitor samostalno kupio materijal, odnosno četku, no onaj tko je radio troškovnik tražio je da mi to dobavimo i postavimo”, rekao je Ante Kliba iz Leo Grada i dodao da su oni imali najjeftiniju ponudu i tako dobili posao.

Drugi četke ni ne naplaćuju

Novinari su kontaktirali još nekoliko tvrtki koje se bave uređenjem interijera. Njihovi zaposlenici tvrde da je cijena od 250 kuna za četku opravdana samo ako se “WC četka montira na svemirski brod ili ako su majstori išli u Dugu Resu po četku pa su morali uračunati i cijenu goriva.”

“Takve usluge mi inače ne naplaćujemo jer se radi o jednom minornom poslu. Naravno, bilo je situacija kada je investitor tražio od nas da odemo u neki drugi grad po materijal ili komad namještaja pa bismo mu u tom slučaju naplatili i prijevoz, no nikad takvo što nismo napravili za običnu WC četku”, ističu iz tvrtki.