Nakon što je, prema riječima zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Odbor za izbor i imenovanje izglasao da se vijećnicima četvrti i mjesnih odbora smanji naknada za 40 posto, čime bi se uštedjelo 16,5 milijuna kuna, pojavio se i otpor među dijelom vijećnika.

"To je apsurd. Predsjednik Skupštine može imati plaću kao saborski zastupnik, a mi nek’ se slikamo. Ja sam samo u proteklih sedam dana imao 20 koordinacijskih sastanaka, što s MUP-om zbog prometnih gužvi, što s mjesnim odborima, gradonačelnikom, komunalnim redarima, Čistoćom… I još utorkom primam građane. Cijeli dan šljakamo, a sad bismo imali i smanjene naknade", ogorčen je bio nezavisni predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme, Krešimir Kompesak.

40 milijuna kuna godišnje

Nije on jedini nezadovoljan među 1650 vijećnika u 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora. Za njih se godišnje izdvaja 40 milijuna kuna, jer se naknade kreću od 750 kuna za vijećnike u mjesnom odboru, do 1700 kuna u gradskoj četvrti. Predsjednici tih vijeća dobivaju od 2500 do 5000 kuna.

"Smatram kako ni sad nisam dovoljno plaćen. U djelokrugu imam 46 mjesnih odbora, možete misliti onda koliko je to posla. Svaki dan odradim puno radno vrijeme. Možemo mi raditi i volonterski ako je potrebno, ali ovdje govorimo o predsjednicima četvrti koji imaju velik posao. Sad mi je naknada oko 5000 kuna neto, a sa smanjenjem imat ću manje od 3000, i to za posao gdje sam maksimalno angažiran", govori za Večernji Stjepan Kezerić, predsjednik Vijeća GČ Sesvete iz redova stranke BM365.

Neki nemaju ništa protiv

No, njegovi stranački kolege, pa i neki članovi HDZ-a, poput Stanka Gačića iz Maksimira, nemaju ništa protiv rezanja naknada i stezanja remena.

"Mislim da je posao predsjednika Vijeća četvrti prevelik da bi se rezala naknada, ali ako je ovo potez u duhu uštede i u solidarnosti s ostatkom zemlje, onda ću se složiti da kolektivno stegnemo remene", govori Jadranko Baturić (BM365) iz četvrti Novi Zagreb – zapad, s kojim se slaže i njegov stranački kolega Dejan Kljajić iz Podsused – Vrapča.

To je samo dio mjera ušteda koje je Tomašević najavio u kontekstu skorašnjeg rebalansa proračuna. "Dali smo uputu svim gradskim uredima da predlože svoje načine uštede, ali nismo bili zadovoljni prijedlozima pa smo išli u novu analizu. Više će se znati idući tjedan, a rebalans će, po planu, biti pripremljen u rujnu", poručio je gradonačelnik.