Vatrogasac iz DVD-a Maksimir na svojem Facebook profilu iznio je ozbiljne optužbe na račun gradskih vlasti. On tvrdi kako je nakon razornog potresa koji je pogodio Petrinju, Sisak, Glinu i okolna mjesta 70-ak vatrogasnih vozila, džipova i ostalih interventnih vozila bilo spremno za polazak u Petrinju da bi iz centrale dobili naređenje da se vrate u svoje kvartove i da budu viđeni:

“Za one koji me ne znaju još uvijek sudjelujem kao aktivni član DVD Maksimir. Danas smo bili pozvani i skupili se, plus jako puno DVD-ova iz cijelog Zagreba. Oko 10 vatrogasnih vozila, par interventnih džipova te ostalih interventnih vozila. Bilo nas je po mojoj procjeni sve skupa sedamdesetak. I tako čekamo mi naređenje da krenemo za Petrinju. Kad ono, GRIČ (glavni centar) javlja vratite se u svoje kvartove i raštrkajte i budite viđeni kažu (PAR PUTA PONOVE – PAZITE SAMO DA BUDETE VIĐENI!) Gledam ljudima treba pomoć u Petrinji, a mi s vozilima, opremom i završenim tečajevima za spašavanje u ruševinama da se odemo slikati da bi dotični na vlasti dobili poene?! Vidim ljudi idu u Petrinju samoinicijativno, a mi da se idemo slikat po zagrebačkim kvartovima?? MA FUJ GAMAD JEDNA! Šta je najbolje od svega svi smo dobrovoljci i radimo to besplatno! Evo mislio sam da ce vas zanimati ova informacija! ” napisao je na Facebooku Kruno Sulić.

Gradski vijećnik Petek: Bandić je čovjek bez srca

Javio se i gradski vijećnik Renato Petek koji je kritizirao postrojavanje gradske mehanizacije na Trgu nakon potresa:

Kalinić: Zapovijed je bitna

Pavle Kalinić rekao je da ne može komentirati navode o jednom DVD-u, no da nijedna vatrogasna postrojba, bilo javna, bilo dobrovoljno, mora imati zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika.

“U suprotnom, ako bi se nekome nešto od ljudi dogodilo, osiguranja ne bi vrijedila. Na Fejsu ima puno budalaština. Dodao je da je iz Zagreba u Petrinju i okolicu stiglo barem 70 vatrogasaca i 13 pripadnika HGSS-a, šatore, 100 kreveta, oprema za vađenje ljudi iz ruševina, te kontejner s agregatom”, rekao je Kalinić za RTL.

“Vatrogasci Zagreb su jedna od najbrojnijih ekipa spašavatelja iz ruševina u Petrinji i Glini s čak 85 vatrogasaca, 21 vozilom kao i s 5 vodiča i 8 spasilačkih pasa. U Zagrebu smo istovremeno odradili 150 hitnih intervencija i još toliko nas čeka. Odlazak na ispomoć je jedino i uvijek moguć na traženje Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH koji određuje broj i količinu vozila što je i bilo i ovaj puta. Pola ekipa iz Petrinje se već danas vraća u Zagreb jer nema više potrebe za njima. Dobrovoljna društva s područja Zagreba su danas rame uz rame odradila ogroman posao u Zagrebu, a i sljedećih dana će nažalost biti isto”, izjavio je šef zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih za Večernji list.

