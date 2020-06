ZAGREBAČKI URED ZA OBRAZOVANJE PROZVAO MINISTRICU DIVJAK: ‘Njene tvrdnje o nastavi nisu u skladu s uputama HZJZ-a’

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u srijedu je na konferenciji za novinare poručila kako “nadalje svi učenici trebaju biti u školama, a za one koji neće biti u školama vrijedi regulativa koja je u normalnoj situaciji”

Iz zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje poručili su u četvrtak kako tvrdnje ministrice Blaženke Divjak da svi učenici osnovnih škola od sljedećeg tjedna trebaju biti u svojim školskim klupama nisu usuglašene s važećim Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

“Izjave ministrice Divjak iznesene tijekom konferencije za medije, u kojoj je istaknula kako svi učenici osnovnih škola od sljedećeg tjedna trebaju biti u svojim školskim klupama, odnosno da će za one koji ne dođu ‘vrijediti regulativa kao u normalnim situacijama’, tj. da roditelji mogu ispričati izostanak učenika do maksimalno tri dana, nisu usuglašene s trenutno važećim Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda”, ustvrdio je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić.

Također, dodao je, ministričine tvrdnje nisu usuglašene ni za posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama, koja imaju pomoćnika u nastavi s uputama HZJZ-a od 20. svibnja, Preporukama za organizaciju rada u razrednoj nastavi i uputama za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. svibnja te s Vladinom odlukom o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama, kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnoga rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja od 7. svibnja.

Podsjetio je da se u Vladinoj odluci jasno navodi da će se za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole “nastava provoditi mješovitim modelom, dijelom kao oblik nastave koju učenici pohađaju u školi, a dijelom kao nastava na daljinu”. Osim toga, prema toj odluci, ravnatelji škola dužni su se “pridržavati Uputa HZJZ-a te Preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja za organizaciju rada u razrednoj nastavi”.

Gradski ured: Povratak učenika u škole nije obvezatan

Iz Gradskog ureda za obrazovanje pritom su istaknuli da, sukladno trenutno važećim uputama HZJZ-a i stajalištu Vlade javno iznesenom na službenoj stranici i društvenim mrežama, povratak učenika u škole u Hrvatskoj nije obvezatan.

“U važećim Preporukama resornog Ministarstva, istaknuto je da svi oni roditelji koji još uvijek imaju objektivne ili subjektivne razloge zbog kojih djecu ne žele poslati u školu, ne moraju svoju djecu uključiti u neposredan odgojno-obrazovni rad u školskim ustanovama, odnosno, mogu ih ostaviti kod kuće, uz uvjet da su u svakodnevnom kontaktu s učiteljima i stručnim suradnicima u školi”, stoji u priopćenju.

“Sukladno trogodišnjoj praksi, ministrica Divjak i u ovom je slučaju učenicima, roditeljima, učiteljima i ravnateljima poslala nejasne i konfuzne poruke”, ocijenili su iz Gradskog ureda za obrazovanje.

Također, poručili su da su zagrebačke škole spremne za prihvat i organizaciju redovne nastave za sve učenike.

“Međutim, imajući u vidu navedeno, sve dok ne dođe do izmjene navedene Odluke, Uputa i Preporuka, zagrebačke osnovnoškolske ustanove, zbog zaštite prava, interesa, zdravlja i sigurnosti učenika, nisu u obvezi slijediti usmene naputke ministrice Divjak, koje nemaju pravnog utemeljenja i u suprotnosti su s Odlukom Vlade Republike Hrvatske te preporukama nadležnih tijela”, stoji u priopćenju.