ZAGREBAČKI UMIROVLJENICI IPAK NE OSTAJU BEZ BESPLATNOG PRIJEVOZA: A stižu im i druge promjene koje će ih obradovati

Grad Zagreb je odustao od najavljenog snižavanja financijskog cenzusa za ostvarivanje prava na besplatni javni prijevoz za umirovljenike te je odlučio u budućnosti plaćati fiksni dio računa za odvoz otpada korisnicima socijalne pomoći, a blokirani umirovljenici s prihodima ispod 1500 kuna će dobiti pravo na novčanu pomoć

Nakon što se počelo raspravljati o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, po kojoj bi umirovljenici s mjesečnim prihodima između 2500 i 3200 kuna ostali bez besplatne godišnje karte za javni prijevoz, dogodio se obrat. Naime, iz gradske uprave su poručili kako se neće primijeniti odredba po kojoj će pravo na besplatan javni prijevoz imati samo umirovljenici s prihodima do 2500 kuna, iako je u nacrtu Odluke bilo tako navedeno, doznaje Jutarnji.

“Nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, odlučeno je da pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostaje nepromijenjeno, odnosno i nadalje ga zadržavaju umirovljenici čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3200 kuna mjesečno te osobe starije od 65 godina života, koje nisu korisnici mirovine, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3200 kuna mjesečno, uz uvjet prijavljenog prebivališta u gradu Zagrebu”, poručila je pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Romana Galić.

Pomoć blokiranima

Ipak, neke će se stvari u socijalnoj skrbi metropole promijeniti. Tako je Grad odlučio plaćati budući fiksni dio cijene odvoza otpada. Ta će odredba biti primjenjiva tek kad Ustavni sud odluči da je podizanje cijene odvoza otpada u skladu sa zakonima i propisima te kad Grad uvede novi cjenik.

Uz to, blokiranim se umirovljenicima s prihodima manjim od 1500 kuna u prihod neće uračunavati novac koji dobivaju na blokirane račune. Primjerice, ako umirovljenik ima ukupni mjesečni prihod od 2400 kuna, no zbog ovrhe mu na račun stiže 1400 kuna, on će moći zatražiti mjesečnu novčanu pomoć od Grada.

Bez primjedbi

Iz gradske uprave poručuju kako je nacrt Prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi bio na savjetovanju od 21. siječnja do 2. ožujka te da u tom periodu nisu dobili niti jednu primjedbu ili komentar.