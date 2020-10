ZAGREBAČKI UČENICI ĆE PRIJEĆI NA ONLINE NASTAVU? Evo što o tome kažu Ministarstvo i Gradski ured za obrazovanje

Dosta razreda u Zagrebu, pa čak i cijele škole, završili su u samoizolaciji

Glasine da će zagrebački učenici ponovno nastavu imati online potpiruje drastičan poraz zaraženih koronavirusom. Tome u prilog ide i činjenica da je dosta razreda, pa čak i cijele škole, pod mjerom samoizolacije.

Zato je RTL u Ministarstvu znanosti i obrazovanje kao i u Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba provjerio hoće li se u studenom doista nastava za sve škole provoditi na daljinu.

Odgovor MZO-a: ‘O tome odlučuju škola i lokalni stožer’

Ministarstvo nije slalo obavijest školama o prelasku na online nastavu. Na snazi su i dalje mjere i preporuke dostupne na poveznici mzo.gov.hr.

O primjeni modela provođenja nastave (A, B ili C model) odlučuje škola u suradnji s osnivačem i nadležnim lokalnim stožerom”, stoji u odgovoru Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Gradski ured za obrazovanje: ‘Nastava u metropoli odvija se bez poteškoća’

“Trenutno su dvije srednje škole (XV. gimnazija, Gimnazija Lucijana Vranjanina) nastavu privremeno organiziraju po modelu C, dvije osnovne škole (OŠ Augusta Harambašića i OŠ Matije Gupca) kombinacijom modela A (učenici od 1. do 4. razreda) i modela C (učenici od 5. do 8. razreda).

Nadalje, dvije osnovne i sedam srednjih škola Grada Zagreba nastavu organiziraju po modelu B, dok sve ostale škole kojima je osnivač Grad Zagreb, 111 osnovnih i 57 srednjih škola, nastavu organiziraju po modelu A.

Gradski ured za obrazovanje u svakodnevnoj je komunikaciji sa školama, lokalnim stožerom, epidemiološkim službama i resornim ministarstvom te trenutno ne postoji inicijativa niti odluka za prelaskom svih zagrebačkih škola na organizaciju nastave po modelu C. Ističemo da se redovita nastava u zagrebačkim školama zasad odvija bez poteškoća, a eventualne izmjene u organizaciji rada pojedine škole, odnosno nastavi pojedinog razrednog odjela, donose se sukladno uputama nadležnih epidemioloških službi”, odgovorio je Gradski ured za obrazovanje RTL-u.

