STUDENT IZ ZAGREBA U ZADNJI SE ČAS IZVUKAO IZ FIRENCE: Ispričao je što je sve prošao, imao je veliku sreću

Damjan Stanić, student politologije na FPZG-u ovaj semestar trebao je provesti na Erasmusu u Firenci. No sada je u samoizolaciji u svom Malom Lošinju, zajedno s majkom koja ga je u zadnji čas, intervencijom veleposlanstva i konzulata dočekala na granici.

‘Mislilo se da je to nešto prolazno’

“Situacija u Firenci je funkcionirala normalno, kad sam ja došao nije bilo ni jednog zaraženog u Toskani, dapače, čak ni u Lombardiji koja je danas strašno pogođena, nije bilo puno slučajeva. Mislilo se da je to nešto prolazno“, opisuje za TV Student.

“Nije postojao neki objektivni strah“, prisjeća se i dodaje kako je sve normalno radilo, uključujući i restorne i kafiće.

No sve se promijenilo gotovo preko noći, kada je potvrđen prvi slučaj u Firenci. Proglašene su mjere izloacije za cijelu Italiju. Gledao je kako se vratiti kući, obzirom da su zatvorene i sve obrazovne ustanove.

Odluka pala u trenu

“Iskreno, to je bila odluka donesena u minuti. Ja sam praktički do zadnjeg trenutka mislio da ću tamo ostati i u Firenci provoditi te dane samoizolacije. Onda sam čuo tu tiskovnu konferenciju na kojoj su pozvani svi državljani Hrvatske da se vrate, čuo sam da će mjere biti sve restriktivnije, a istodobno sam pratio broj oboljelih i umrlih u Italiji i jedno uz drugo je rezultiralo odlukom da je najbolje vratiti se doma“, kaže.

“Evakuacija iz 600 km udaljene nije bila lagana. U tom su mi najviše pomogli veleposlansto u Rimu i konzulat u Trstu“, kaže i ističe da je situacija bila problematična i zbog toga što je u Italiji dokinut javni prijevoz.

“Tada su vlakovi još vozili, ali jako ograničeno, možda jednom na dan i to samo između velikih gradova. Konzulat mi je omogućio taksi od Mestre (grada kod Venecije) do granice, a do Mestre sam morao sam doći“, opisuje povratak.

Na kolodvoru saznao da je vlak ukinut

“Došao sam želječničku stanicu u Firenci i tamo, na licu mjesta saznao da je moj vlak otkazan. Idući je išao taj dan poslijepodne, ali onda više ne bi imao transfer do granice kojeg je osigurao konzulat“, kaže. Krenuo je redom zvati sve kontakte koje je imao i uspio nekako pronaći taksi-službu koja će ga prevesti do Mestre.

Do hrvatske granice je došao taksijem kojeg je organizirao konzulat, a na granici ga je čekala majka.

“Na granici su mi uzeli podatke i ušao sam u registar ljudi koji moraju biti u samoizolaciji”, ističe.

U Firenci disciplinirani, ali nagledao se svega

Iako se u trenutku drastičnog širenja epidemije govorilo o tome kako Talijani ignoriraju mjere, Stanić je dobio donekle drugačiji dojam. “Za Firencu mogu reći da su ljudi bili jako disciplinirani, i prema onome što sam čitao i prema onome što sam sam vidio“, kaže, opisujući kako su držali dva metra razmaka dok su čekali u redu ispred dućana .

“Svatko je nosio neko pokrivalo preko ustiju i nosa, bilo to improvizirana ili prava maska; ulice su bile puste, ljudi nisu izlazili bez obzira na to što policija nije tjerala ljude u kuće kao što je to bilo u nekim drugim talijanskim gradovima“, opisuje.

“Ali slažem se da je tome (epidemiji) talijanski mentalitet sigurno doprinio, primjerice kada vidite na snimkama krcati metro u Milanu, pa priče o koronapartyjima“ kaže, ali odmah dodaje: “Mislim da su i Talijani vrlo brzo shvatili kakva je situacija i da sada poštuju sve smjernice“, zaključuje.

