DRAMATIČNO UPOZORENJE IZ ZAGREBA: Sustav je preopterećen, od idućeg tjedna uvode se novi termini drive-in testiranja

Novo vrijeme drive-in testiranja u Zagrebu od idućeg tjedna bit će od 10 do 14 sati od ponedjeljka do subote te od 8 do 10 sati nedjeljom i blagdanima, a sve osobe moraju se naručiti, bez obzira plaćaju li testiranje ili dolaze s liječničkom uputnicom

Novih 580 slučajeva zaraze koronavirusom potvrđeno je u Zagrebu u posljednja 24 sata, izvijestili su u petak iz zagrebačkog Stožera Civilne zaštite te istaknuli da je zbog opterećenosti sustava važno striktno se pridržavati protuepidemijskih mjera.

“I dalje imamo lošu epidemiološku situaciju, tijekom jučerašnjeg dana u Zagrebu potvrđeno je 580 COVID-19 pozitivnih osoba”, rekao je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč.

U Zagrebu 2205 aktivnih slučajeva, 8714 ljudi u samoizolaciji

U COVID- ambulantama pomoć je potražila 671 osoba, u 13 slučajeva određena je mjera samoizolacije te je 690 osoba upućeno na testiranje. “Sustav funkcionira otežano, opterećen je. Imamo potrebu za izrazito striktnim pridržavanjem protuepidemijskih mjera i ovom prilikom molim građane da to uvaže”, poručio je Jeleč.

Glavna sestra Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” Cecilija Rotim izvijestila je kako su u zavodu testirali 1934 uzoraka. U Zagrebu tako je ukupno 2205 aktivnih slučajeva, a 8714 osoba je u samoizolaciji.

“Služba za epidemiologiju trenutačno je obradila 316 osoba, posljedično tome određena je mjera samoizolacije za 894 osobe”, kazala je Rotim.

Novi slučajevi zaraze u domovima za starije i školama

Dodala je kako su obradili 316 pozitivnih osoba, 92 osobe su za sada negativne epidemiološke anamneze, a 176 osoba je kontakt već pozitivnih osoba. Kod 13 osoba postoji mogućnost izlaganja virusa tijekom obiteljskih svečanosti, putovanja i sportskih aktivnosti.

“U domovima za starije i nemoćne na području grada Zagreba u pet domova imamo potvrđenih 18 korisnika, tri nezdravstvena i dva zdravstvena djelatnika. Nažalost, imamo i jednu preminulu osobu”, izvijestila je Rotim.

U osnovnim školama na koronavirus je zabilježeno 13 učenika i dva nastavnika u 10 osnovnih škola te 18 učenika, dva nastavnika, i jedna spremačica u 17 srednjih škola.

“Posljedično tome odrečena je mjera samoizolacije za 328 učenika i pet nastavnika osnovnih škola te 489 učenika, dva nastavnika i jednog nenastavnog djelatnika u srednjim školama”, kazala je Rotim.

Dogradonačelnica Majić: Advent u Zagrebu neće se održati

Novo vrijeme testiranja koje ide od ponedjeljka, 26. listopada, u drive-inu Zavoda, preko platforme na internetskoj stranici stampar.hr, bit će od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati, a nedjeljom i blagdanima od 8 do 10 sati. Sve osobe se moraju naručiti, bez obzira plaćaju li testiranje ili dolaze s uputnicom obiteljskog liječnika.

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić izvijestila je da se tradicionalna manifestacija “Advent u Zagrebu” neće održati, bar ne u dosadašnjem obliku.

“Neće se održati naš tradicionalni prepoznatljivi Advent, ali vidjet ćemo kako će to biti, možda na neki primjereniji način bude, razrađujemo epidemiološke mjere i vidjet ćemo, nakon Svih svetih ćemo imati više informacija”, rekla je Majić.

Na pitanje o obilježavanju blagdana Svih svetih u uvjetima epidemije, najavila je da od danas poslijepodne kreće povećan prijevoz autobusima prema gradskim grobljima, povećan za 30 posto, te pojasnila kako je riječ o redovitim linijama prema Mirogoju koje prometuju s Kaptola i sa Srebrnjaka te prema Miroševcu i Markuševcu. Povećat će se, kaže, i prijevoz tramvaja. Za 31.listopada. i 1.studenoga imamo još novih autobusa, a tramvaja će biti 30 posto više, dodala je Majić.

