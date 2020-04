ZAGREBAČKI SREDNJOŠKOLAC OD KUĆE POMAŽE U BORBI S KORONOM: Uhvatio se 3D printera i napravio genijalnu stvar

Ne, nije sve tako crno. Na Net.hr-u ćemo vam redovito donositi pozitivne vijesti iz Hrvatske i svijeta. Priče o malim i velikim herojima, solidarnosti, pomoći, ljubavi i prijateljstvu. Pozivamo sve ljude, kompanije i institucije da se uključe u našu malu akciju i pošalju nam svoje pozitivne priče na mail vijesti@portal.net.hr ili nam dojave na Facebooku. Ljudi, ne dajte se – Zajedno smo u ovome

Uslijed pandemije koronavirusa u hrvatskim je bolnicama nedostajalo zaštitnih maski, vizira, odijela, rukavica i ostalog što bi zdravstvenim radnicima pomoglo u borbi protiv epidemije do sada nepoznatog virusa. Neke domaće tvrtke poput Varteksa i Galeba bacile su se na proizvodnju zaštitnih maski, no ni građani nisu pasivni pa su se i sami uključili u proizvodnju.

Jedan od njih je i Teo Barić, učenik prvog razreda Drvodjelske škole u Zagrebu. I ne, Teo ih ne šije nego ih izrađuje preko 3D printera. Ovaj 15-godišnjak krenuo je u izradu zaštitnih vizira nakon što je vidio objavu u jednoj Facebook grupi. Jedan korisnik je pitao tko bi u Hrvatskoj htio izrađivati maske preko 3D printera pa je Teo reagirao jer kod kuće već dvije godine na taj način printa različite stvari.

Materijal s kojim se printa

Teo nam objašnjava da većina osoba koje su se uključile u printanje vizira upotrebljava materijal zvani PLA, što je zapravo biorazgradiva plastika. Riječ je o vrsti plastike koja se topi na 190 stupnjeva, čvrsta je, elastična i laka za dezinficiranje.

“PLA je najčešći materijal za printanje 3D modela jer je jeftin. E-radionica je donirala svakome tko sudjeluje u ovoj akciji po kilu filamenta, a od jedne kile može se napraviti otprilike 20 maski. Mogu se kupiti i dvije kile, ali filament brzo ponestaje. Boja filamenta se jako smanjila, već treći dan otkada je započela ova akcija u skoro svim web shopovima tamne boje su nestale i ostale su kričavo roze i kričavo narančaste boje tako da…bit će i takvih vizira”, govori nam Teo.

Dnevno isprinta četiri maske, a za izradu jedne potrebno je do tri sata

Srednjoškolcu je za izradu jedne maske potrebno oko dva do tri sata, a dnevno ih isprinta četiri. Modeli po kojima printa skinuti su s interneta jer su provjereni i sigurni te ih je odobrilo više znanstvenih organizacija. Izrada novog modela i provjeravanje, objašnjava Teo, bio bi trošak vremena. Do sada je isprintao 47 vizira, no do kraja dana brojka će se popeti na 50. Kako objašnjava, više se maski može napraviti preko 3D printera nego na klasičan način.

“Prvi paket maski poslao sam dok su još sakupljali te maske po Zagrebu, ali to više ne rade kako bi bilo što manje kontakta. Sada se sve maske dostavljaju u Studentski centar. Rekao bih da se u ovom slučaju više maski može napraviti preko 3D printera nego na klasičan način jer u Hrvatskoj nema puno firmi koje izrađuju taj tip zaštitne opreme te u nam puno toga manjka. Jedna tvrtka iz Dalmacije uključila se u izradu svih tih maski, no ne mogu proizvesti dovoljno u određenom vremenskom roku”, kaže nam 15-godišnjak.

Savjet za one koji bi htjeli printati maske: ‘Dobro proučite što ima na internetu!’

I prije nego što se počeo služiti vlastitim printerom, Teu 3D printanje nije bilo strano jer je dvije godine prije toga printao razno razne stvari. Njegova poruka za sve mlade koji bi se voljeli krenuti s 3D printanjem glasi: “Proučite dobro što ima na internetu!”. Zašto? Jer će tamo iz prve ruke vidjeti može li se nešto isprintati ili ne, a kako nam kaže Teo, ima opcija za koje se dobije “puno muzike za malo novca”. Budući da je Teo školarac, pitali smo ga kako izgleda online nastava.

“Jednom riječju online nastava je muka. Imamo više posla nego u školi zato što se ne može na daljinu sve objasniti i napraviti. Nedostaju mi prijatelji i bicikliranje s njima, osobito kada je lijepo vrijeme. Nažalost, moramo biti u izolaciji”, komentirao je.

Teo je pravi primjer da mladi, čak i tinejdžeri, nisu imuni na ovu situaciju i da žele pomoći tamo gdje mogu. Printanje maski preko 3D printera pokazuje i kako tehnologija u tome može pomoći te stvari učiniti bržima, čak iz našeg doma dok smo u izolaciji.

