ZAGREBAČKI RODITELJI ZABRINUTI; Pokrenuli peticiju za gradnju sigurnih koridora do škola: ‘Dovoljan je zapuh vjetra…’

Zabrinuti zagrebački roditelji pokrenuli su peticiju kojom od gradskih službi traže sanaciju školskih objekata, uklanjanje opasnih dijelova i uspostavljanje sigurnosnih koridora

Drugo bi polugodište u svim školama, osim onima u nedavnim potresima pogođenoj Sisačko-moslavačkoj županiji, trebalo započeti 18. siječnja. Od ranije je poznato da će prvi dan nastave u zagrebačkim školama početi vježbama evakuacije.

No, ravnatelji pojedinih škola u metropoli tvrde da su se pukotine na zgradama, nastale u potresu 22. ožujka, proširile te da ih je potrebno sanirati, čak i ako one ne utječu na funkcionalnost. Zbog toga roditeljske udruge, ali i pojedinci postavljaju pitanje sigurnosti djece u školama, naročito onima u centru grada, koje su smještene u starije zgrade. Zbog toga su pokrenuli peticiju kojom od Grada Zagreba traže postavljanje zaštitnih koridora te uklanjanje opasnih dijelova građevina koje prijete školarcima i drugim prolaznicima.

“Središte Zagreba teško je stradalo u potresu 22. ožujka 2020. Novi potres na području Gline i Petrinje 29. 12. 2020. jako se osjetio i u Zagrebu, kao i sva naknada podrhtavanja tla. Osim straha i neizvjesnosti, novi potresi dodatno narušavaju sigurnost zgrada; dimnjaci, atike, zabatni zidovi, štukature oštećenih zgrada zasipaju ulice i ceste Donjega grada i predstavljaju prijetnju svima koji žive, rade i kreću se gradskim središtem. 18. siječnja 2020. počinje nastava – brojni će učenici krenuti put škola, a pritom će biti životno ugroženi. Sada je doslovno dovoljan nešto jači zapuh vjetra, naknadno podrhtavanje tla (a tlo se neprestano i već mjesecima trese), da pokrene crijep s već oštećenog krova ili ciglu s napuknutog pročelja. To bi, nažalost, moglo imati fatalne posljedice po ljudske živote”, navodi se u peticiji.

Sigurnost učenika i nastavnika ustavna je obveza

Roditelji u peticiji ističu da je zakonska i ustavna obveza institucija brinuti o životu i sigurnosti učenika, učitelja i građana te učiniti učenicima dolazak u škole, boravak u njima i odlazak domovima sigurnim. Zalažu se i za uvođenje online nastave.

“Putevi do škola u središtu Zagreba (OŠ Ivana Gundulića, OŠ J.J. Strossmayera, OŠ Izidora Kršnjavog, Oš Matka Laginje, OŠ Hugo Kon, učenici dislociranih škola OŠ Dr. Ivana Merza, OŠ Petra Zrinskog, zatim glazbene škole Blagoje Bersa, Vatroslav Lisinski, glazbeno učilište Elly Bašić), danas su po život opasni te smatramo kako bi, kao privremeno rješenje do sanacije oštećenih zgrada, trebalo napraviti koridore odnosno ‘tunele’ na svim prilaznim cestama i ulicama do spomenutih škola. Upravo stoga, a kako bismo spriječili moguću fatalnu nesreću zbog nemara nadležnih institucija koje nisu učinile sve što je moguće da se nesreća spriječi, zahtijevamo da se navedeni koridori počnu pripremati i graditi odmah s prvim sljedećim radnim danom (11. siječnja 2020.) kako bi barem dio njih bio spreman do početka nastave u 2. polugodištu (18. siječnja 2020.). Paralelno s izgradnjom zaštitnih koridora (‘tunela’), tražimo inspekciju i uklanjanje svih opasnih dijelova zgrada na svim prilaznim putevima do škola u središtu grada”, stoji u peticiji zabrinutih roditelja.

