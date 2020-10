ZAGREBAČKI MUFTIJA OSUDIO NAPADE U FRANCUSKOJ: ‘Ubojstvo nedužne osobe ravno je ubojstvu cijelog svijeta’

Muftija Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Aziz efendija Hasanović osudio je terorističke napade u Francuskoj ističući kako je kur’anski princip da je ubojstvo nedužne osobe ubojstvo cijelog svijeta te je dodao da božje kuće moraju biti sigurna i poštovana mjesta, ali i da se sve više promiče kultura vrijeđanja

Muftija Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Aziz efendija Hasanović, osudio je nedavne terorističke događaje u Francuskoj u kojima su napadači ubijali nedužne prolaznike, između ostalog i odrubljujući im glave.

“Civilizirani svijet je zgrožen nedavnim događajima u Francuskoj za koje se ne može naći nikakvo opravdanje”, poručio je za Večernji muftija Hasanović, dodajući da je “kur’anski princip, po kojemu je ubojstvo nedužne osobe ravno ubojstvu cijelog svijeta, jasno i nepromjenjivo ukazuje na svu težinu grijeha, vjerničkim očima gledano”.

‘To se ni religijom ne može opravdati’

Jedan od ukupno četiri napada koji su se dogodili na francuskom tlu zbio se u crkvi u Nici, zbog čega je zagrebački muftija posebno uznemiren. Istaknuo je kako se takav teroristički čin ne može opravdati ničime, pa ni religijom.

“Žalost i tuga je veća, kada se uzme u obzir mjesto gdje su počinjena ubojstva. Božje kuće moraju biti sigurna mjesta i poštovana od svih bez obzira smatrao je netko svojom ili ne. Vjera, životi, čast, potomstvo, imetak i domovina su vrijednosti koje šerijat štiti za svaku ljudsku jedinku, a uništavanje istih je suprotno Božjim propisima. Da je Bog htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio, a stvorio nas je i na narode i plemena nas je podijelio da bismo se upoznavali, a ne sukobili. To su samo neke od kur’anskih poruka koje su univerzalne i vrijedit će dok je ovoga svijeta”, naglasio muftija Hasanović.

Kultura vrijeđanja

Osvrnuo se i na motive napada, izjavivši da se umjesto čestog pozivanja na tradiciju, junačku povijest i čast koju su generacije čuvale, prenosile i promicale, kao vrijednost uporno promiče vrijeđanje.

“Licemjerno je, i na to treba ukazivati, promicati pod slobodu ono što šteti drugome. Općeprihvaćen i jedini ispravan standard koji je, barem do skora, vrijedio u civiliziranom svijetu, da naša sloboda prestaje gdje počinje sloboda drugoga, a dozvola za vrijeđanje ne može se dovesti u relaciju s bilo kojim oblikom slobode, jer možemo postaviti pitanje – što nas sljedeće čeka? Osuđujući terorizam koji nema ni vjeru, ni naciju, i nedavne terorističke napade u Francuskoj, osuđujemo i uvrede koje se neiskreno podvode pod slobode kao što je to slučaj u Francuskoj prema muslimanima. Nisu karikaturama povrijeđeni samo muslimani, i vrijednosti drugih su nerijetko meta istih, što je dodatan razlog da se svi zapitamo da li ovdje pričamo o slobodi ili govorimo o dozvoli za vrijeđanje? Naravno, ni jedno ni drugo nikada neće opravdati ubojstva ili bilo koji teroristički akt. Umjesto toga, nadam se da će dijalog, kao jedna od europskih vrijednosti pomoći da se nađe rješenje. Kao što stara izreka veli: ‘S bajunetima se svašta može napraviti, ali se na njima ne može sjediti.’ I ovo vrijedi za sve strane, uvijek i svugdje”, poručio je muftija Hasanović.

