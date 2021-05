ZAGREBAČKI MATURANTI KRENULI S ‘PRAVOM’ NORIJADOM: Nekoliko njih se, već tradicionalno, okupalo u Manduševcu

‘Gotovo je sve to s koronom, matura, sad samo da to sredimo i to je to’

Većini maturanata je zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja – ocjene su zaključene, a ono što slijedi jest priprema za državnu maturu i prijemne ispite. Ova generacija maturanata druga je koja će ipak, kako tako, obilježiti kraj jednog dijela života i faze školovanja.

Zagrebački maturanti dobili su online norijadu u obliku virtualnog koncerta u 1. gimnaziji, što je organizirao Grad Zagreb. No, neki od njih okupit će se na Trgu bana Jelačića.

KOJA IRONIJA: Grad Zagreb organizira online norijadu, a na Jarunu mjesecima masovna partijanja; ‘Ako se može na Bandićev sprovod…’

‘Okupit ćemo se na više javnih prostora da bude manje opasnosti’

Kako je jedna maturantica Klasične gimnazije ispričala novinarki N1, maturanti će se “okupiti na više javnih prostora tako da bude manje opasnosti”.

Zadnji je dan škole i maturanti su opušteni. Pandemiji usprkos, norijada će se održati. “Norimo” s maturantima u programu @N1infoZG od podneva!🥳🥳😷 #N1info #COVID19 pic.twitter.com/ZEIRb8MYyO — Anja Perković (@AnjaPerkovic_) May 25, 2021

“Glavno okupljanje je u 12 sati na glavnom trgu”, rekla je druga maturantica.

“Iskreno, mi jako volimo Klasičnu pa nam je malo žao otić’, ali sretni smo ipak. Gotovo je sve to s koronom, matura, sad samo da to sredimo i to je to”, kazala je jedna maturantica za N1.

U Manduševcu se okupali prvi maturanti

Na glavnom zagrebačkom trgu okupilo se nešto više od tisuću maturanata, a očekuje se da će ih još stići. Okupljanje maturanata nije veliko iznenađenje budući da se o tome već danima dogovara putem društvenih mreža.

Prvi maturanti su se, već tradicionalno, okupali u Manduševcu.

Očekuje se da će se nakon okupljanja na Trgu, kao i prethodnih godina, maturanti uputiti do Bundeka, a budući da Grad nije sudjelovao u ovogodišnjoj organizaciji norijade, nema ni uobičajenog koncerta zbog čega su maturanti donijeli svoje zvučnike.