ZAGREBAČKI LIJEČNIK UPOZORAVA: ‘Kritično oboljelih je 15 posto, a to je velik broj. To znači da im pluća zatajuju i to zabrinjava…’

Prema epidemiološkim podacima, mala je mogućnost da su dvojca mladića iz Vinkovaca koja su boravila u Kini zaražena koronavirusom

Dva mladića iz Vinkovaca koja su boravila u Kini primljena su u bolnicu u Vinkovcima zbog sumnje na zarazu koronavirusom. Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je danas “U mreži prvog” HRT-a kako se jutros čuo s ravnateljicom infektivne klinike i prema epidemiološkim podacima, mala je mogućnost da su njih dvojca mladića zaražena koronavirusom. Rezultati analize očekuju se do kraja dana.

“Najnovije informacije govore da imamo ukupno u svijetu 20 606 oboljelih, od toga 190 izvan Kine. Umrlih je za sada 427. Na području EU-a je 27 zaraženih”, rekao je ministar koji smatra da je Hrvatska spremna za ovaj izazov.

Trebamo biti zabrinuti

Pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Klinike “Dr. Fran Mihaljević” Marko Kutleša izjavio je kako moramo biti zabrinuti, ali ne smijemo paničariti. “Virus je potpuno nov i mi ne možemo predvidjeti što će se s njim događati.”

Epidemiologinja iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Splitu Milka Brzović rekla je kako su u Splitu svi oprezni te da slijede sve informacije koje se svakodnevno obnavljaju i koje dolaze od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i od Svjetske zdravstvene organizacije. No, također smatra da nema mjesta panici.

Kutlešu zabrinjava broj kritično oboljelih. “Govori se o smrtno stradalima, ali ne i o kritičnima, a radi se o nekih 15-ak posto od količine oboljelih. To je velik broj”, naglasio je i dodao kako su to respiratorno oboljeli i trebaju potporu. “To znači da im pluća zatajuju i to zabrinjava.”

Što ako situacija eskalira?

Ministar je rekao da će se danas sastati sa svim ravnateljima bolnica u Hrvatskoj kako bi vidio koji su kapaciteti bolnica za primanje oboljelih. “Ako situacija eskalira, imamo plan gdje izmještati postojeće pacijente s infektivnih klinika. Naš je zadatak iz sata u sat pratiti situaciju i shodno tome adekvatno reagirati”, istaknuo je.

Potom je objasnio da je uloga ministarstva podijeljena na dva aspekta. “Jedan je unutrašnji u okviru kriznog stožera, a drugi je vanjskopolitički u okviru predsjedanja Vijećem EU-a. Dogovorili smo neformalni sastanak sa svim ministrima zdravstva EU-a kako bi se usporedile mjere koje se provode u njihovim državama, razgovarali o tome”, rekao je Beroš.

Kako je određuje sumnja na bolest?

Kutleša je rekao kako je epidemiološka anamneza ključna za sumnju na bolest, važno je jeste li bili u kontaktu s nekim tko je bio u Kini ili ste sami bili u Kini. “Svi drugi ljudi se ne moraju javljati zbog sumnju na koronavirus. U ovome trenutku na klinici imamo puno pregleda zbog gripe koja je, čini se, na vrhuncu. Simptomi su isti. Temperatura, šmrcanje, kašljanje, opća slabost, rekao je doktor Kutleša.”

Istaknuo je kako je preventiva pranje ruku, izbjegavanje velikih zatvorenih prostora, eventualno nošenje maske.

