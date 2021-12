Često se među protivnicima epidemioloških mjera, antivakserima i teoretičarima zavjera spominje liječenje posljedica koronavirusa ivermektinom. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) daje posebna odobrenja za korištenje tog lijeka za liječenje ljudi, a Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ga je uvrstila na listu esencijalnih lijekova. No, obje agencije upozoravaju da se ivermektin ne koristi za liječenje covida-19. Naime, radi se o lijeku za suzbijanje parazitskih infekcija kod životinja.

Ipak, ima onih koji su se oglušili na posljednje preporuke medicinskih agencija te koriste uski prostor upotrebe ivermektina na ljudima. Među njima je i zagrebački liječnik Aleksandar Soltyšik.

"Da, propisujem svojim pacijentima terapiju ivermektinom. Magistralni lijek je individualiziran i namijenjen točno određenom pacijentu. Na receptu za njega ne navodi se za što je lijek, pišu ime pacijenta, liječnika koji ga je izdao i propisana doza. Ivermektin je stari lijek koji svoju primjenu u humanoj medicini ima preko 40 godina u mnogim zemljama, ali ne i u Hrvatskoj. Terapija traje pet dana, a količina ovisi o kilaži svake pojedine osobe. U kombinaciji s antibioticima, cinkom i vitaminima C i B može biti koristan", rekao je Soltyšik za tportal.

'To nije lijek protiv covida'

Istaknuo je da je prebolio zarazu koronavirusom 2019. te da ga je "dobro udarilo", jer nije uzimao ivermektin. Iz Ministarstva zdravstva navode da je primjena ivermektina moguća samo u kontroliranim uvjetima kliničkih ispitivanja. Soltyšik tvrdi da dosad nije imao problema zbog propisivanja ivermektina ljudima oboljelima od covida-19.

"Ako je točno da netko propisuje taj lijek da bi ga pacijent mogao koristiti za liječenje covida, onda je to razina kriminala kojim se trebaju pozabaviti institucije od inspekcije, preko policije, do pravosuđa. To je lijek za životinje, nikada nisam dobila preporuku za upotrebu tog lijeka kod ljudi", komentirala je šefica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) Nataša Ban Toskić.

Reagirali su i iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: "Ne, to uopće nije lijek protiv covida i ne bi se smio uzimati protiv covida niti kao prevencija niti kao liječenje covida. Lijek ima puno nuspojava - to su i moguće jake alergijske reakcije i zatajenje jetre… To je situacija kada se laici igraju doktora, to je opasno i ne smije se raditi", komentirala je zamjenica ravnatelja, Ivana Pavić Šimetin.

Ivermektin se nigdje ne može kupiti

Dok se ivermektin može kupiti u veterinarskim ljekarnama u Srbiji te Bosni i Hercegovini, kod nas to nije moguće. Šef Veterinarske stanice Grada Zagreba, Darko Jurković tvrdi da ivermektin nije na prodaju, već ga propisuje veterinar i daje u veterinarskoj ambulanti.

"Niste konji. Niste krave. Ljudi, ozbiljno. Prestanite", objavila je FDA na Twitteru ovoga ljeta te pozvala ljude da ne koriste lijekove za životinje u liječenju covida-19.

"Ovi lijekovi za životinje često su visoko koncentrirani jer se koriste za velike životinje poput konja i krava, koje mogu težiti puno više od čovjeka. Tako velike doze mogu biti vrlo otrovne za ljude. Mnogi neaktivni sastojci koji se nalaze u proizvodima životinjskog podrijetla nisu evaluirani za upotrebu kod ljudi ili su uključeni u mnogo većoj količini od onih koje se koriste u ljudi", upozorila je FDA te navela da se kod predoziranja mogu pojaviti sljedeći simptomi: mučnina, povraćanje, proljev, nizak krvni tlak, alergijske reakcije, vrtoglavica, problemi s ravnotežom, napadaji, koma, smrt.