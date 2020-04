ZAGREBAČKI LIJEČNIK KOJI JE NEDAVNO PREBOLIO KORONAVIRUS: ‘Osjećao sam se zdravo, no onda je krenulo’

Specijalizant nefrologije iz KBC-a Sestre Milosrdnice opisao je 20 dana svoje borbe s koronavirusom koji ga je napao u dva navrata, dok je liječnica iz Krapine zbog alergije posumnjala da je zaražena

Od 1741 zabilježenog slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, 194 je zdravstvenih djelatnika. Najviše je zaraženih liječnika, čak 73; no tu je i 66 medicinskih sestara i tehničara te 55 drugih zaposlenika unutar zdravstvenog sustava. No, dosad se 47 zdravstvenih djelatnika, srećom, oporavilo od koronavirusa, baš kao i još 426 građana.

Među oporavljenima je i specijalizant nefrologije iz zagrebačkog Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Iza njega su dva negativna nalaza na koronavirus te će se uskoro vratiti na posao. Najvjerojatnije ga je zarazio kolega koji nije imao simptome, niti je znao da je bio u kontaktu s već zaraženom osobom. Šest dana poslije, Luka je dobio simptome i pozitivan nalaz.

“Ja sam prvo bio kod kuće 14 dana. Od toga prvih pet dana sam imao samo temperaturu, onda je počeo kašalj i to je trajalo nekih 10 dana sve skupa, onda sam mislio sljedeća tri dana da sam zdrav, nisam imao nikakve simptome i onda je krenuo taj drugi, to je karakteristično za tu bolest, bifazičan tijek, drugi šub bolesti, kada sam ponovno dobio temperaturu, ponovno počeo kašljati i ponovno dobio bolove u desnom dijelu prsišta. I onda sam se javio na pregled u ‘Zaraznu’ i oni su me hospitalizirali i tamo sam bio tjedan dana”, ispričao je RTL-u nefrolog Luka Vidović.

Samoizolacija zbog alergije

Dodaje kako je na početku zaraze izgubio osjet mirisa i okusa. Kaže da se radi o ozbiljnoj bolesti i preporuča oprez. Nekoliko desetaka osoba s kojima je bio u kontaktu moralo je u samoizolaciju, no srećom nitko nije zaražen. Tome se nada i obiteljska liječnica iz Krapine koja je od subote u samoizolaciji, jer je koronavirusom zaražena medicinska sestra s kojom radi. Zasad nema simptome bolesti i radi od kuće.

“Nadam se da će ova stvar brzo proći i da ću ja i na idućem testu, koji obavljam 21., po završetku samoizolacije biti negativna. Naime, ja sam imala neke simptome alergije, ze koje sam u trenutku kad je medicinska sestra dobila nalaz smatrala da su moguće i oni simptomi covida-19 pa sam testirana, no test je bio negativan”, rekla je liječnica Dijana Ramić Severinac.

Testiranje prije povratka na posao

No, prije nego se vrate na posao, oboje trebaju proći još jedno testiranje: “Procedura njihovog povratka na posao je da se moraju testirati prije povratka i to koliko ja znam svi rade”, rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

