ZAGREBAČKI KLINCI SE VRAĆAJU U ŠKOLSKE KLUPE? Procurila informacija važna za sve roditelje, ali Božinović govori nešto sasvim suprotno

Radi se o prijedlogu Gradskog ureda za obrazovanje, a odluku još mora potvrditi i Stožer civilne zaštite

Zagrebački učenici od petog do osmog razreda od ponedjeljka bi se trebali vratiti u škole na redovnu nastavu, neslužbeno doznaje Jutarnji list iz Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba.

Radi se o prijedlogu Gradskog ureda koji još čeka potvrdu Stožera civilne zaštite.

Čeka se potvrda

Prema ovom prijedlogu, učenici srednjih škola, osim maturanata, idućeg tjedna će ostati na online nastavi, a ovog su tjedna uz srednjoškolce online nastavu pohađali i učenici viših razreda osnovnih škola.

“Imamo nešto manji broj zaraženih učenika i plan nam je postupni povratak učenika u školske klupe”, kažu u uredu.

Jutarnji piše kako im je informacija potvrđena i u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

No, čelnik Nacionalnog stožera ministar Davor Božinović o povratku u škole danas je govorio u drugim tonovima.

“Neki smatraju da je neodlazak u škole, odnosno primjena C modela, opravdan. Mi to također smatramo. O tome odluku donosi posebno povjerenstvo pri Ministarstvu znanosti. Mislim da nema u ovom trenutku puno razloga da se mijenja ta odluka. Brojevi nam rastu. Ako ste u određenoj incidenciji predlagali i primjenjivali C model, nije logično, ako brojevi od tada rastu, da se kreće u popuštanje”, rekao je Božinović.