Infektolog Goran Tešović iz Zarazne bolnice u Zagrebu za N1 je komentirao porast slučajeva ospica ali i misteriozne slučajeve akutnog hepatitisa koji pogađa djecu.

Nema jasnih dokaza

Kaže kako je moguće da jedan slučaj već bio u Hrvatskoj. "Nije isključeno da je bio ovaj oblik, ali mi nemamo dokaza etiologije. Ne mogu biti siguran je li to jedan od hepatitisa ili neki drugi. Sad je već više od 100 slučajeva u Europi. Zabrinjavajuće je da oko 10 posto slučajeva progradira prema nekrozi i obveznoj transplantaciji", rekao je. Dodaje kako oko uzročnika ima nekoliko hipoteza.

"Spominjao se adenovirus koji je uzročnik proljeva kod djece, ali to je tako čest virus da nije iznenađenje što je utvrđen i u tim slučajevima", kaže. Uvjeren je da će se uzrok brzo otkriti ako ove slučajeve izaziva živi uzročnik.

Bolest koja prijeti - zbog bolje higijene

No i poznati uzročnici hepatitisa postaju sve veći problem, što se vidi i na epidemiji hepatitisa A koji je pogodio zagrebačke srednje škole.

"Ta bolest je do prije 20-ak godina bila endemska bolest u Hrvatskoj. Podučavali smo studente da je to bolest koja je indikator higijenskog i socijalnog stanja nacije. Ako ste čisti i imate izvore čiste vode, to je bolest koje nema u naciji. Kod velike većine oboljelih je tada bolest bila bez simptoma i nisu ni išli kod doktora, to im je pružalo zaštitu i imunost. Onda je s poboljšanjem higijenskih uvjeta nestala. Nije je bilo i generacije nemaju imunost", objašnjava i dodaje da je zbog porasta higijene sada velik broj onih koji nemaju imunitet i mogu se zaraziti.

Uz to, inkubacijsko razdoblje je dugo, a osobe su zarazne dugo prije pojave simptoma pa se pribojava većeg broja zaraženih.

Ni ne znaju da su zarazni

"Značajan broj osoba koje su ovaj čas zaražene imaju minorne ili nikakve simptome. Oni imaju simptome onoga što smo nekad zvali zarazana žutica, nisu žuti pa normalno žive. Pitanje je koliko sad imamo zaraženih i koliko će ih biti. Mi detektiramo samo one koji traže liječničku pomoć i njihove najbliže kontakte".

Ospice - zaraznije od najviruletnijeg soja korone

Na velika vrata mogli bi se vratiti i morbili, odnosno ospice, jer je dosta smanjeno cijepljenje.

"Ospice su bolest s najvećim potencijalom širenja. Jedna zaražena će zaraziti najveći broj osoba. I najzaraznije varijate korone su bile manje zarazne od ospica. Cijepni obuhvat koji bi garantirao stanje eliminacije, a to smo u Hrvatskoj imali… 90-ih smo imali zadnju domicilnu epidemiju, iako ni za nju nisam siguran da je bila domicilna ili importirana iz Bosne. Imali smo još nekoliko importiranih epidemija, ali nije bilo više do 250 oboljelih ni u jednom slučaju. Ključno je reći, ako niste preboljeli i ako niste cijepljeni, onda niste zaštićeni. Kolektivna imunost je utjeha za one koji misle da će ih cijepljenje drugih zaštititi, to se neće dogoditi", zaključuje.