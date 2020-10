ZAGREBAČKI HSLS-ovci IZNIJELI NIZ PROBLEMA: ‘ZET se ponaša kao pijani milijarder’; ‘Manjak u proračunu će biti još veći’

Zagrebački HSLS neće podržati financijsko izvješće ZET-a i Holdinga za prvih pola godine, a kritični su i prema izvršavanju proračuna te epidemiološkim mjerama u metropoli

Zagrebački HSLS najavio je u petak da na skupštinskoj sjednici neće podržati financijsko izvješće ZET-a i Holdinga za prvih pola godine jer ni u ZET-u niti u Holdingu nije bilo racionalizacije poslovanja. To je najavio novi gradski zastupnik HSLS-a Kristijan Jelić, koji će u skupštinskim klupama zamijeniti Darka Klasića koji pak odlazi u Sabor. Iz Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Ferdeljija upozorili su da je financijski plan u 2020. uvećan 15 posto, a da se i to pokazalo nedostatnim.

“ZET se ponaša kao pijani milijarder, što mu je omogućio gradonačelnik aneksom ugovora iz 2018.”, rekao je Jelić i objasnio da tim ugovorom Grad Zagreb, odnosno porezni obveznici, subvencioniraju poslovanje ZET-a s čak dvije trećine, dok je u drugim državama ta subvencija između 33 i 45 posto. “London koji je deset puta veći od Zagreba subvencionira s 38 posto, a u Zagrebu je iznos subvencija 66 posto”, istaknuo je Jelić.

Manjak u proračunu još veći

Predsjednik Kluba HSLS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Vladimir Andrić osvrnuo se na izvršenje gradskog proračuna u prvih šest mjeseci, o kojem će zastupnici također raspravljati, a pokazuje da su prihodi manji četiri do pet posto, a rashodi između tri i četiri posto. “Evidentno je da će novi manjak u proračunu biti još i veći te da će ukupno dugovanje Grada Zagreba dostići dvije milijarde kuna”, procjenjuje Andrić.

Vezano za poslovanje Holdinga i grupe naveo je da izvješće za prvih šest mjeseci pokazuje da su prihodi smanjeni 62 milijuna kuna u samom Holdingu, a 110 milijuna kuna u grupi. Istovremeno, plaće u Holdingu povećane su 44 milijuna kuna, a 63 milijuna kuna u grupi, naveo je Andrić, istaknuvši da je upravo povećanje plaća uzrokovao manjak koji u proračunu Holdinga.

Moguć pad zdravstvenog sustava

Predsjednik zagrebačkog HSLS-a i saborski zastupnik Darko Klasić osvrnuo se na trenutnu epidemiološku situaciju i veliki broj oboljelih građana u Hrvatskoj i Zagrebu, upozorivši na nedostatne mjere koje Grad Zagreb provodi u sprječavanju širenja koronavirusa. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 1867 novih slučaja zaraze koronavirusom, od kojih je novih 580 slučajeva u Zagrebu, a Klasić smatra da takve brojke govore da zagrebački ‘krizni stožer’ “ne radi svoj posao kao što bi trebao”.

Zabrinjavaju ga, kaže, izjave gradonačelnika da će to proći za dva do tri dana te smatra da Gradski stožer ne poduzima adekvatne mjere. “Mislim da je krajnje vrijeme da Gradski stožer, osim navođenja brojki, počne konkretno djelovati. Imamo veći broj novozaraženih na postotak stanovništva nego Slovenija, a vidite koje je mjere Slovenija uvela. Zagreb se ponaša kao da ga se ne tiče”, rekao je Klasić i upozorio na mogući “pad zdravstvenog sustava”. Smatra i da bi zagrebačke škole trebale krenuti u online nastavu, s obzirom na to da, zajedno s vrtićima, predstavljaju potencijalno velike centre širenja infekcije.

