Uprava Zagrebačkog holdinga prihvatila je u ponedjeljak pet zahtjeva radnika Čistoće, no radnici još traže povećanja koeficijenata na 1,8 za najniže plaćene radnike i na 2,4 za vozače, dok to Uprava ne prihvati radnici se neće vratiti na posao.

Uprava Zagrebačkog holdinga prihvatila je pet zahtjeva radnika, koji su od sinoć obustavili rad, uključujući nabavu nove ispravne HTZ opreme i plaćanje kartica vozača, koje su vozači dosad morali plaćati sami.

Prihvatili su i zahtjeve za izradu sistematizacije radnih mjesta u roku 30 dana, upute na koji način radnici trebaju prikupljati otpad, te besplatni parking za radnike Čistoće ispred podružnice, koji su dosad morali plaćati.

O ostalih sedam zahtjeva u Upravi su spremni pregovarati.

Radnici prihvaćaju da se od sedam zahtjeva njih pet rješava putem pregovora u procesu mirenja, a prije povratka na posao još traže da se povećaju koeficijenti za najniže plaćene radnike na 1,8 i za vozače na 2,4.

"Osnovica je do prije mjesec dana bila 3050 kuna, a uprava je sama digla plaće za 4,5 posto, što znači da se to množi s koeficijentom 1,6. Na to se do sada dodavao dodatak od 1000 kuna što je rezultiralo iznosom nešto malo većim od minimalne plaće", rekao je predsjednik Novog sindikata Mario Iveković novinarima koji čekaju rasplet obustave rada u Čistoći.

Plaće bi bile 10 do 15 posto veće od minimalne plaće

Korekcijom na koeficijent od 1,8 radnici dobivaju plaće 10 do 15 posto veće od minimalne plaće. Vozači zapravo traže izjednačavanje koeficijenata, pošto neki vozači u drugim podružnicama Zagrebačkog holdinga već imaju spomenuti koeficijent, objasnio je Iveković.

Radnici su se spremni vratiti na teren čim dobiju potvrdu da će u novoj sistematizaciji, koja će biti za 30 dana, vrijediti traženi koeficijenti.

"Smatramo da će nam zahtjevi biti ispunjeni, jer smo i mi i građani svjesni problema koji nastaju kada se ne prikuplja smeće. Ako se pismeni putem potvrde osnovne točke koje smo tražili, palimo kamione i idemo raditi." rekao je komunalni radnik Anis Bajrić.

Dodao je kako se u slučaju radnika Čistoće radi o "radničkom buntu, a ne o legalnom štrajku".

Zahtjeve radnika za povećanjem koeficijenata potvrdio je i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel, koji je poručio Upravi Holdinga da prestane "svojom bahatošću ignorirati radnike", u protivnom obustava rada će trajati i dalje.

Na upit odakle sredstva za povećanje koeficijenata, budući da je predsjednik Uprave Holdinga Ivan Novaković izjavio da Holding "nema novaca za značajno povećanje materijalnih prava, koji se ne bi prelili na računa građana", Novosel je odgovorio kako "ima novaca, samo je pitanje kako se raspoređuje i tko ga troši".