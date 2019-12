Mogućnosti nadoknade će u školama biti različite, ovisno o tome koliko je koja škola izgubila nastavnih dana zbog štrajka

Školska godina u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama neće moći trajati dulje od 19. lipnja, odlučeno je na konzultacijama zagrebačkih ravnatelja s predstavnicima osnivača, odnosno gradskog Ureda za obrazovanje, piše u srijedu Jutarnji list.

Tako će učenicima u Zagrebu školska godina trajati samo dva dana duže od planiranog. Izuzetak su maturanti kojima će, umjesto planiranog 22. svibnja, nastava trajati do 28. svibnja. Ministarstvo obrazovanja je još prošli tjedan poslalo načelne naputke o tome kojim se sve modelima može nadoknaditi nastava izgubljena tijekom štrajka. No pojedine su županije, a među njima i Grad Zagreb, odlučile da će, u okviru danih naputaka, donijeti jedinstvenu odluku o tome kako će se na njihovu području nadoknađivati nastava.

MINISTRICA DIVJAK POSLALA ŠKOLAMA UPUTE O NADOKNADI NASTAVE: Evo kako će to izgledati

Kraj škole tjedan dana prije ostalih

Prema napucima Ministarstva nastavna godina nije smjela trajati dulje od 26. lipnja, no u Zagrebu su odlučili da ipak traje tjedan dana kraće. Pritom će konkretan model nadoknade ovisiti o tome koliki je broj radnih dana pojedina škola izgubila, no bez obzira na to, odluka je da sve moraju završiti u isti dan.

“Odluka da svi završavaju u isto vrijeme vrlo je logična, s obzirom na to da u mnogim obiteljima ima više djece koja idu u različite škole. Stoga se mora voditi računa i o tome da im ne završava nastava u različite datume”, objasnio je Ivica Lovrić, pročelnik zagrebačkog gradskog ureda za obrazovanje.

ŠTRAJK JE GOTOV, ŠTO SADA? Kuju se planovi za nadoknadu nastave, maturante čeka golemi stres

Ostale opcije nadoknade

Osim produljenja nastavne godine za dva dana dogovorene su i ostale mogućnosti naknade. Prije svega, ističe Lovrić, to je iskorištavanje nenastavnih dana, onih tijekom koji se, primjerice, slavi Dan škole, tijekom kojih bi se nastava ipak održavala. Nakon toga slijedi skraćivanje praznika. Zimski praznici, koji su u Zagrebu trebali trajati tri tjedna, skratili bi se za tjedan dana. Drugo polugodište počet će u utorak 7. siječnja umjesto u ponedjeljak 13. siječnja. Proljetni praznici svest će se na dva dana, Veliki petak i Uskrsni ponedjeljak.

Treći je način moguće nadoknade rad subotom. Međutim u osnovnim školama radni tjedan za učenike ne smije biti dulji od pet dana tako da se nastava može odvijati i u subotu samo ako je u radnom tjednu bio neki praznik. Škole koje su štrajkale sve dane imaju gubitak od 16 dana. U prosjeku pak učenici završnih razreda imaju 15 dana manjka, dok ostali imaju 13 dana manjka dok ostali imaju 13 dana koje moraju nadoknaditi, piše u srijedu Jutarnji list.