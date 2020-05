ZAGREBAČKE TRŽNICE DOBILE NOVO RADNO VRIJEME: Evo do koliko sati će građani metropole moći po špeceraj

Radno vrijeme tržnica produljeno je do 14 sati, a kiosci i poslovni prostori u njihovom sklopu smjet će raditi do 21 sat; nedjelja ostaje neradna

Zagrebački holding je danas objavio kako je produljeno radno vrijeme tržnica radnim danima i subotom. Istaknuli su kako je odluka donesena u skladu s Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite od 24. travnja 2020. Njome je tijekom prve faze popuštanja mjera određeno radno vrijeme i način rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa.

Prema novoj odluci 21 gradska tržnica će raditi svakog dana osim nedjelje od sedam do 14 sati. Poslovni prostori i kiosci u sklopu tržnica će raditi od sedam do 21 sat. Moduli na tržnici Dubec će raditi radnim danima od sedam do 19 sati, a subotom skraćeno do 17 sati. Zelena tržnica će raditi od pet do 14 sati, a poslovni prostori i kiosci u sklopu nje od pet do 23 sata.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.