ZAGREBAČKA ŽUPANIJA DIJELI BESPOVRATNE POTPORE: Mali poduzetnici koji su stali zbog koronakrize mogu dobiti do 24.000 kuna

Na javni poziv je stiglo oko 700 prijava, a 182 mala poduzetnika u Zagrebačkoj županiji dobila su ukupno 1.204.500 kuna

Zagrebačka županija kreće s isplatom bespovratnih potpora za očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti za male poduzetnike čiji je rad obustavljen zbog panedemije koronavirusa, a riječ je o iznosima od 3.000 do 24.000 kuna. Na javni poziv koji je bio otvoren od 4. lipnja do 6. srpnja stiglo je više od 700 prijava, a isplata prvih 1.204.500,00 kuna odobrena je za 182 subjekata, izvijestili su iz Zagrebačke županije. Potpore su odobrene u iznosima od 3.000 do 24.000 kuna po subjektu, a novi ciklus isplata očekuje se kroz dva tjedna, stoji u priopćenju.

Zagrebačka županija je za javni poziv osigurala 13 milijuna kuna, a njime je omogućena prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mikro subjektima malog gospodarstva (obrti, trgovačka društva, samostalne profesije) koji imaju sjedište i koji posluju na području Zagrebačke županije, imaju najmanje jednog zaposlenog (uključujući vlasnika/cu obrta) te koji su prijavitelji na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom i čije je poslovanje bilo obustavljeno odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite od 19. ožujka.

Bespovratne potpore se dodjeljuju za nabavu opreme, sirovine i materijala za obavljanje osnovne djelatnosti, podmirenje kreditnih/leasing (financijski) obveza za nabavljenu opremu, korištenje/najam poslovnog prostora, komunalne troškove, troškove telekomunikacija, knjigovodstvenih usluga, licencija, koncesija te drugih troškova za obavljanje osnovne djelatnosti.