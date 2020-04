ZAGREBAČKA PROSTITUTKA DEZINFICIRA SVE, IMA I MASKE, ALI…: ‘Oni još i traže bez prezervativa i onda odu doma ženama i djeci’

Industrija seksa bilježi strahovit uzlet zbog pandemije koronavirusa i činjenice da je većina populacije izolirana kod kuće, no koronakriza koja je pogodila globalno gospodarstvo neće utjecati čak ni na prostituciju unatoč propisanoj socijalnoj distanci

Globalne su industrije zbog restrikcija u transportu dovedene u probleme, a jedina industrija koja je opstala, čak se i razvila, u doba pandemije koronavirusa je online pornoindustrija. Stranice sa seksualnim sadržajem poput Pornhuba u doba kad svi moraju ostati doma, posjećenije su nego ikad.

Pornhub je svoju premium platformu najprije besplatno ponudio Italiji, a nakon toga svim zemljama pogođenima pandemijom. Promet im se udvostručio, a stvorila se i kategorija pornofilmova pod nazivom “coronaporn”. Glumice rade od kuće i putem web-kamera zarađuju i do 2000 dolara tjedno. One koje to ne mogu, dobivaju donaciju od Pornhuba.

“Mislim da možemo reći da je bilo za očekivati, ljudi su bili u svojim domovima i stanovima, nije bilo drugih sadržaja pa je za očekivati da je porastao i promet tih stranica”, rekla je seksologinja Nataša Barolin Belić.

PORNHUB DIJELI ‘LJUBAV’ S TALIJANIMA: Dali su im besplatni pristup ‘premium’ sadržaju dok su u izolaciji: ‘Forza Italia, volimo te!’

Traže se igračke

No, osim pornofilmova, u doba krize su češće tražene i seksualne igračke, ali i zaštita.

“Prvo smo osjetili da je pala potražnja za kondomima kad je počela karantena. proporcionalno s time porasla je potražnja za igračkama, prije svega za parove. Mi smo ipak mnogo tradicionalniji. Sad kad se mjere polako popuštaju, ponovno raste prodaja kondoma, ali i igračaka za samce, prije svega žene”, rekao je globalni direktor marketinga tvrtke Lelo Luka Matutinović.

U karanteni je gotovo zaboravljeno zadovoljstvo počelo nedostajati gotovo svima. Industrija seksualnih pomagala je porasla uglavnom zahvaljujući internetskoj trgovini.

“Prodaja na web shopu je porasla oko 130 posto. Prvo u Americi, zatim u Italiji pa Španjolskoj, zapravo u svim ovim zemljama koje su najviše zahvaćene koronom. U Španjolskoj koja je konzervativnija bilježimo porast igračaka za parove, dok je u SAD-u kultura Tindera već odradila svoje pa se prodaju više igre za samce, jer je bolje potrošiti na igračku nego na loš dejt”, rekao je Matutinović i dodao kako je u Hrvatskoj zabilježen veći broj kupaca iznad 50 godina starosti.

KORONAPORNIĆI SU HIT NA STRANICAMA ZA ODRASLE: Ljudi su u izolaciji ekstra napaljeni, a razlozi bi vas mogli iznenaditi

Prostitutke paze na epidemiološke mjere

Iako bi se zbog samoizolacije i uputa o održavanju distance između osoba moglo očekivati kako najstariji zanat na svijetu miruje, to nije tako. Jedna “noćna dama” za RTL opisala je svoja iskustva u doba pandemije. Kaže da joj promet nije previše pao.

“Nije baš puno pao. Nešto malo je bilo lošije, ali nije puno. Ma bježali su svi, svatko je radio što je htio, svi su bježali gdje su htjeli. Nitko se nije pridržavao, njih ne zanima ništa, došli su tu gdje jesu, obavili što su htjeli i otišli ženama. Ne pitaju ni što imaš ili ne”, rekla je prostitutka.

Dodala je kako se pridržava epidemioloških mjera te da dezinficira sve, a ima i zaštitne maske. No, njezine klijente za to nije briga.

“Evo da kažem, oni još i traže bez prezervativa, dapače inzistiraju i onda odu doma ženama i djeci. Još ako te pitaju preko telefona pa ti kažeš da to ne može onda neće ni doći”, otkrila je.

Najstarijem zanatu očito ne prijeti koronakriza, a dobro je znati i da se i u tom poslu pridržavaju mjera. Možda će ljudi i nakon karantene moći uživati otvorenije u onome što su otkrili kod kuće.

PRENOSI LI SE KORONAVIRUS SPOLNIM ODNOSOM? Napokon dokazano je li gužvanje plahti usred pandemije sigurno ili ne

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.