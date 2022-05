Zagrebačka policija uhitila je 37-godišnjaka pod sumnjom da je naoružan medicinskom špricom pljačkao pošte, ljekarne i trgovine iz kojih je u svega par mjeseci ukrao 37 tisuća kuna.

Osumnjičenika terete za čak 10 razbojništava od kojih je dva počinio zajedno s osumnjičenim 41-godišnjakinjom, a dva su ostala u pokušaju.

Zagrebački policajci istraživanjem su potvrdili sumnju da je 37-godišnjak od 13. do 25. svibnja počinio četiri razbojništva u poslovnicama pošte, gdje je jednom slučaju prijetio medicinskom špricom. Terete ga uz to da je od 20. do 24. svibnja naoružan medicinskom špricom opljačkao i dvije ljekarne.

Rasplitanje kriminalnog klupka pokazalo je i da su obojica osumnjičenika zadnjeg dana ožujka u pekarnici u Vukotinovićevoj ulici napali zaposlenicu i pokušali ukrasti novac. Dva tjedna kasnije ponovno su došli u istu pekarnicu gdje su oteli novac uz prijetnju nožem.

Tu nije bio kraj jer osumnjičenog terete da je istog dana došao u pekarnicu u Drenovačkoj ulici gdje je prijeteći medicinskom špricom pokušao otuđiti novac. Također, početkom travnja u trgovini na Vinogradskoj cesti je prijeteći medicinskom špricom ukrao novac, izvijestila je zagrebačka policija.