ZAGREBAČKA PODUZETNICA ČIJI ĆE ZAPOSLENICI RADITI ČETIRI DANA TJEDNO: ‘Ponekad ni plaća nije dovoljna za napore koje ulažu’

Zagrebačke poduzetnice i direktorica konzultantske tvrtke Logičke matrice, Renate Šeperić Petak napravila je za Hrvate neobičan poslovni potez koji je već isproban na Novom Zelandu, gdje su istraživanja potvrdila da je četverodnevno radno vrijeme dovelo do boljih rezultata, ali i do većeg zadovoljstva radnika.

Novu će organizaciju provoditi probno tijekom šest mjeseci, kada će se zaposlenici rotirati u četverodnevnom radu. Time izazvala veliki interes javnosti pa su odmah počela pitanja poput onih hoće li se tvrtka pronaći u problemima zbog manjka posla. Ovim povodom je Dnevnik.hr razgovarao s gospođom Šeperić Petak o njenoj inicijativi.

Rotacija zaposlenika u probnom četverodnevnom radu u razdoblju od šest mjeseci

“Nisam vam ja tu ništa posebno pametna, to rade sve normalne firme, naravno, sukladno svojim organizacijskim sposobnostima. Imam tu sreću da imam super suradnike, firma nisam ja”, rekla je Šeperić Petak.

Na pitanje kako je došla na ideju o četverodnevnom radnom tjednu odgovara da kad imaju natječaje i prijave rade dugo i prekovremeno, a s obzirom da je najstarija u tvrtki, vidi da ne mogu svi na isti način izaći na kraj sa stresom koji doživljavaju na poslu i u privatnom životu.

‘Ne mogu svi izaći na kraj sa stresom koji doživljavaju na poslu’

“Zato sam im prije godišnjeg odmora rekla da razmisle bi li im to bilo OK ili ne – ja ću provjeriti pravnu osnovu, a oni da vide zanima li ih to uopće, je li im to provedivo. Kad smo se vratili s godišnjeg – mi vam na godišnji idemo kolektivno, u osmom mjesecu – dogovorili smo se i utvrdili datum kad s time krećemo,” izjavila je Šeperić Petak.

“Oni su se među sobom dogovorili da će se rotirati abecednim redom, po prezimenu, i sad ćemo šest mjeseci to pilotirati, na način da će svaki tjedan jedan zaposlenik četiri dana u tjednu raditi po 10 sati,” dodala je.

“I to je tih 40 sati koje oni moraju imati. Sami potom odabiru hoće li biti slobodni petak, subotu i nedjelju, ili će vikend spojiti s ponedjeljkom,” rekla je.

Izmjenom rasporeda rada plaća i godišnji odmor ostaju isti

Nadalje, pojašnjava, kako imaju i zaposlenike koji ne žive u Zagrebu, već na posao putuju po sat, sat i pol. “Kad dođu doma više nemaju dovoljno vremena da obave sve svoje privatne stvari.” Istaknula je i kako izmjenom rasporeda rada plaća i dani godišnjeg odmora ostaju isti.

“Ako se to pokaže OK, onda bismo svi radili četiri dana u tjednu, odnosno ne bismo radili petkom. To nam je cilj svih ciljeva. Ako uspijemo, bit će nam jako drago. Kad bi ova rotacija bila cijele godine, ispada da bi svaki zaposlenik, uz godišnji i sve ostalo, imao pravo na 6-7 produženih vikenda,” rekla je Šeperić Petak.

Interes javnosti iznenadio i malo rastužio

“Vani to firme rade najnormalnije. Meni nije bitno sjedite li vi ovdje osam sati, bitna mi je kvaliteta obavljenog posla. Bitno je da se posao napravi”, dodala je.

“Ponekad ja ni plaćom ne mogu dovoljno nagraditi ljude, ni plaća više nije dovoljna za napore koje ljudi ulažu”, istaknula je. “Sigurno ne mogu spasiti svijet, ali kad bi svatko malo ovako ‘počistio’ oko sebe, dao mali napor…”

Na kraju je dodala kako ju je iznenadio interes javnosti, a sve ju je to malo i rastužilo,”jer ako je ovaj naš mali interni proces, koji čak nema ni nekakav utjecaj na proračun ni na išta, sve ostaje isto, ako smo mi nekakvo malo svjetlo, onda mislim da trebamo ostati u tunelu.”

