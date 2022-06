Godinu dana otkada je aktualni zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević preuzeo vođenje grada, oporba u zagrebačkog Gradskoj skupštini gotovo unisono kritizira da se Tomašević i njegova uprava nisu snašli u upravljanju gradom i rješavanju ključnih problema građana.

Takvu su ocjenu prve godine gradske vlasti u osvrtu za Hinu, u ime oporbenih klubova u Skupštini, Tomaševiću uputili Gordana Rusak (predsjednica kluba Stranke rada i solidarnosti), Mislav Herman (predsjednik zagrebačkog HDZ-a), Trpimir Goluža (Most), i Igor Peternel (u ime kluba Domovinskog pokreta i Zelene liste).

Rusak: Zagreb postao smećograd

Rusak, predsjednica kluba Stranke rada i solidarnosti, tvrdi da se u prvoj godini Tomaševićeve vlasti nema što ocijeniti, jer nisu započeli niti jedan vlastiti projekt.

"Grad nikada nije bio prljaviji i zapušteniji, trava posvuda, ceste s rupama koje se ne saniraju, projekti koji stoje, puno obećanja, ništa od djela", ocjenuje Rusak.

Nabrojila je i probleme grada: od tih očitih svakodnevnih do problema s kojima se Tomašević susreće u projektu Centra za translacijsku medicinu na Srebrnjaku i toga da nova gradska vlast ne otkriva planove oko Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom. Kaže da je Zagreb umjesto “kantograda postao smećegrad”.

Upitana je li bivša vlast, čiju stranku predstavlja u Skupštini, Tomaševiću ostavila pune ruke posla jer na računu grada u prvo vrijeme nije bilo niti za isplatu plaća zaposlenicima grada, Rusak je demantirala.

"Ja kažem da to nije istina, a on može tvrditi što hoće. On će o tim kosturima iz ormara govoriti sve četiri godine i na tome će završiti taj mandat. Vjerojatno ne kosi živicu i travu jer se boji da mu kosturi ne ispadnu iz tih živica", poručuje Rusak.

Herman: Zagreb je financijski živ zahvaljujući Vladi

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Herman, koji je bio programski partner bivše gradske vlasti, također negativno ocjenjuje Tomaševićev rad i opisuje da u gradu pucaju vodovodne cijevi, a da iz Frankopanske “šiklja vatra u zrak”.

“Građani su dobili nikada veće ideološke podjele, osobe koje menstruiraju, potencijalno nezakonite poteze - otkaze u Holdingu i mjeru roditelj odgojitelj, uprave trgovačkih društava koji dobivaju naknade za korištenje svojih automobila”, tvrdi Herman i dodaje da grad nikada nije bio prljaviji, zapušteniji.

Na pitanje o financijskom stanju u gradu, Herman je istaknuo da je grad financijski živ isključivo zbog HDZ-ove Vlade.

"Neke od vladinih mjera je nemoguće kvanitificirati: od beskamatnih zajmova, obročne otplate, odgode otplate dugovanja", ističe Herman.

Aktualnoj vlasti, s druge strane, zamjera oko proračuna koji, tvrdi, nikada nije bio veći.

“Platforma Možemo je izglasala rekordno veliki proračun od 15 milijardi kuna, imali su rekordno nizak rebalans proračuna, do sada su Grad Zagreb kreditno zadužili za milijardu i 100 milijuna kuna”, kaže Herman.

Goluža: Promjena vođenja grada pokazala se floskulom

Statistički najaktivnij zastupnik u Skupštini, Trpimir Goluža, u ime kluba Mosta ocjenjuje kako je Tomašević pokazao zabrinjavajuće nesnalaženje u upravljanju gradom.

“Nepovjerenje koje je iskazao i iskazuje prema svim zaposlenicima koji nisu dio platforme Možemo! očitovalo se blokiranjem javnih nabava čime je grad doveden u nezavidnu situaciju”, poručuje.

Smatra da su nepobitne činjenice da se, uz otprije spomenute probleme, danas u Zagrebu javni gradski prijevoz prometuje rjeđe no ikada, ali i da je onemogućeno spajanje novih potrošača na vodovodnu mrežu i izdavanje uporabnih dozvola za novoizgrađene objekte.

“Navodna promjena načina upravljanja gradom pokazala se teškom floskulom. Osim formalnog spajanja određenih ureda i smanjenja njihova broja sa 27 na 16 ništa se bitno nije promijenilo”, kaže Goluža.

Upitan što ga motivira da bude najaktivni zastupnik u Skupštini, sa 76 rasprava u prvih 11 sjednica Skupštine, istaknuo je kako “bez proaktivnog pristupa nemoguće je bilo što pokrenuti, a kamoli učiniti”.

A o razlozima čestih verbalnih sukoba s Tomaševićem, kojemu je jednom prilikom i rekao da “odaje dojam paranoidne osobe”, Goluža ističe da se događaju zbog njegovog beskompromisnog ukazivanja na gradonačelnikovu nevjerodostojnost i nesposobnost suočavanja s istinom.

Peternel: Problemi ne mogu biti izlika

Zastupnik Igor Peternel ističe da se gradska vlast suočila s brojnim problemima, ali dodaje da im to ne može biti izlika jer su to znali i prije izbora.

“Nisu se najbolje snašli, što se vidi po stanju u Holdingu, po nespretnosti u kadroviranju (...)”, kaže Peternel.

Najveći grijeh gradske vlasti je u tome što većina njihovih ljudi nema nikakva upravljačka iskustva, pa ne mogu imati svoje kadrove na najodgovornijim funkcijama, tvrdi Peternel. Zamjera i inicijativu da se Trg Republike Hrvatske ponovo preimenuje u Trg maršala Tita, što traži koalicijski partner vlasti SDP.

“Gradska vlast koja se navodno bavi ljudskim pravima vratila bi trg starog diktatora koji je bio negacija ljudskih prava (...). Takvom čovjeku oni bi vraćali trg, smiješna vlast”, komentira Peternel.

Osvrčući se na godinu dana rada, jedini od oporbe ističe i pozitivnu stvar, da su u radu u skupštini prihvaćeni neki njihovi prijedlozi pa ocjenjuje da je vlast poprilično suradljiva oko komunalnih tema.

Javio se i Škoro: Biti u Skupštini je gubljenje vremena

U proteklih godinu dana, prema statistici rada Skupštine, nije se čuo niti jedan govor dvoje predizbornih kandidata koji su u prvom krugu izbora po broju glasova bili najbliže Tomaševiću - bivše v.d. gradonačelnice Jelene Pavičić Vukičević te bivšeg predsjednika Domovinskog pokreta Miroslava Škore koje je u drugom krugu izbora dobio više od 100 tisuća glasova građana. Dok Peternel Škori poručuje kako bi svoj zastupnički mandat, s obzirom da bio na samo tri od 11 sjednica Skupštine i pritom nije aktivno sudjelovao u radu, trebao vratitit “građanima Zagreba”, odnosno nekome iz Domovinskog pokreta (s kojim se Škoro razišao i sada je nazavisni zastupnik), Škoro ističe da njegov posao nije sjedenje u klupama.

“Biti gradski skupštinar ne znači sjediti na sjednicama koje su jalove, neučinkovite, ideološki ofarbane i vođene lošim poslovnikom. Biti skupštinar znači biti s ljudima, više se isplati otići na tržnicu i vidjeti što ljudi misle”, kaže. Poručuje da nije odustao od gradske politike, a svoj nedolazak na Skupštinu opravdava stavom da je to za njega gubljenje vremena.

Bivša dogradonačelnica i v.d. gradonačelnice Pavičić Vukičević bila je nedostupna, no Rusak iz Stranke rada i solidarnosti ističe da je uzela “malu pauzu od političkog djelovanja”. Ipak, bivša dogradonačelnica Zagreba još uvijek je u stranci, ali “nitko ne ulazi u to koliko će pauza trajati, to je njena privatna stvar”, kaže Rusak. Pavičić Vukičević bila je nazočna tek na jednoj sjednici Skuptšine, a ubrzo nakon toga stavila je mandat u mirovanje.