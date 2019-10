ZAGREBAČKA OPORBA IZBACILA BANDIĆA IZ TAKTA: ‘To što biste vi voljeli da mene nema i da crknem, to je vaš problem’

‘Molim vas da me zaštitite, ovo nije sud, nego Skupština. Zastupnici sebi dopuštaju da iz konteksta zaključuju da je netko bio sa mnom’, kazao je Bandić dodavši da će zadovoljštinu potražiti na sudu

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nekoliko je puta u srijedu tijekom aktualnog sata zatražio od predsjednika Skupštine zaštitu dostojanstva zbog pitanja oporbenih zastupnika, posebno onih koji se tiču broja njegovih stanova i navodnih namještanja natječaja.

Gradski zastupnik Renato Petek (Naprijed Hrvatska-Progresivni savez) kazao je da je vidio u spisima iz procesa koji se protiv njega vode da raspolaže s četiri stana u Zagrebu te je upitao gradonačelnika da li bi mogao jedan od njih donirati u portfelj grada. Predložio je gradonačelniku i da jedan od stanova da na raspolaganje Vladi za potrebe Ministarstva vanjskih poslova “jer će time odobrovoljiti premijera Andreja Plenkovića pa ga neće morati od svibnja kumiti kao koalicijski partner s najvećim klubom na državnoj razini da ga primi na sastanak oko porezne reforme”.

Bandić Peteku zaprijetio tužbom

Gradonačelnik mu je zahvalio na tome što je čuo da je bogatiji za četiri nekretnine te mu poručio da će odgovor dobiti pisanim putem. Petek je u daljnjoj raspravi spomenuo Goljak i najam stanova od 21 milijun kuna koje za njih plaća Grad.

“Dajte svoje stanove na korištenje gradu, djeca će morati izaći iz stanova, a kada biste vi svoju imovinu dali gradu taj bi se problem riješio”, kazao je.

Bandić je nakon toga od predsjednika Skupštine Drage Prgometa zatražio zaštitu dostojanstva.

“Nemam nikakvih nekretnina osim onih navedenih u poreznoj kartici i ona je legalna”, rekao je. Petekove tvrdnje nazvao je lažima, objedama i insinuacijama te mu najavio da će dobiti sudski poziv.

‘Ovo nije sud nego Skupština’

Bandić je od predsjednika Skupštine zatražio zaštitu i kada mu je gradski zastupnik Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) pročitao dijelove transkripta tajno snimljenih razgovora od strane USKOK-a između bivšeg direktora Čistoće Miljenka Benka i vlasnika tvrtke Gradatin Tomislava Jukića, koji sugeriraju namještanje natječaja. U njima u jednom trenutku Benko Jukiću kaže da će stvar ići riješiti “kod Kikaša i Bandija”.

“Je li Jukić došao do vas ili se riješilo bez vas”, upitao je Tomašević gradonačelnika.

“Molim vas da me zaštitite, ovo nije sud, nego Skupština”, ponavljao je Bandić Prgometu, komentiravši da je sve to jadno i bijedno te da ne može komentirati procese koji su u tijeku. “Zastupnici sebi dopuštaju da iz konteksta zaključuju da je netko bio sa mnom”, kazao je Bandić, dodavši da će zadovoljštinu potražiti na sudu.

Na to mu je Tomašević odgovorio da to nisu transkripti već tajno snimljeni razgovori USKOK-a objavljeni u svim medijima. Možete ili ne morate odgovoriti, moja je dužnost da vas to pitam”, kazao je Tomašević.

Uporno je tražio gradonačelnika da komentira razgovor i pitao je li Jukić došao do njega, ustvrdivši da je iz razgovora vidljivo da ga Jukić zove Bandi dok ga vlasnik CIOS-a Petar Pripuz zove ‘Leopard’.

“Niti za jednu kunu nisam oštetio Grad. Nemam niti jednu presudu, osim u medijima”, kazao je Bandić.

‘Oboružan sam strpljenjem’

SDP-ov gradski zastupnik Matej Mišić upitao je gradonačelnika hoće li podržati prijedlog SDP-a i oporbe da se o izmjenama GUP-a provede lokalni referendum, istaknuvši da se većina vijeća gradskih četvrti izjasnila protiv izmjena GUP-a kako ih je predložio grad. GUP u studenom na dnevnom redu sjednice Skupštine, za tjedan dana ide u Ministarstvo

“Građani su prije dvije i pol godine imali referendum i imat će opet za godinu i pol. To što biste vi voljeli da mene nema i da crknem, to je vaš problem”, kazao je Bandić, najavivši da će GUP biti na dnevnom redu Skupštine u 11. mjesecu bez obzira na mišljenja vijeća gradskih četvrti. “Ona nisu obavezna, samo su savjetodavna”, odgovorio je Bandić.

Gradonačelnik je pritom najavio da će se GUP za tjedan dana naći u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja koje će utvrđivati jesu li izmjene GUP-a usklađene sa zakonom.

Bandić je na gradskom zastupniku Zlatku Nikoliću (Radnička fronta) najavio pisani odgovor oko Imunološkog zavoda, s obzirom da je tražio gradonačelnika da izvijesti oko detalja sastanka s Vladom koji je najavio na prošloj sjednici te ga upitao hoće li i ovo ostati prazno obećanje. Rekao je da vjeruje premijeru i Vladi i da će je zadnji prestati podupirati do kraja njenog mandata.

“Zato što smo partneri, nema olako obećane brzine. Oboružan sam strpljenjem. Idemo s Imunološkim partnerski s Vladom. Broje se sati do sastanka i objavit ćemo ‘urbi et orbi’ kada će što započeti i kada će što biti završeno”, najavio je gradonačelnik.

