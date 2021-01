ZAGREBAČKA OPORBA: ‘Bandićeva reakcija na potres na Baniji je zakašnjela i nesolidarna’

‘Jedina reakcija gradonačelnika jest odlazak na teren u Baniju i slikanje, odnosno samopromocija, gdje je obećao da će Zagreb dati pomoć (…) Nikakva konkretna pomoć nije obećana u smislu visine pomoći’, rekao je Darko Liović, SDP-ov vijećnik u zagrebačkoj Skupštini

Oporbeni zastupnici u zagrebačkoj Gradskoj skupštini u srijedu su ocijenili reakciju gradonačelnika Milana Bandića nakon razornog potresa koji je pogodio Baniju zakašnjelom, nedovoljnom i nesolidarnom jer još nije uputio nikakvu financijsku pomoć tom području.

Darko Liović (Klub SDP-a) na zajedničkoj je konferenciji za medije oporbenih zastupnika podsjetio je da su prošla dva tjedna od razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji i tjedan dana otkad je 20 oporbenih zastupnika zatražilo od Bandića poduzimanje akcije u smislu davanja solidarnosti prema stanovnicima te županije.

Bandićeva samopromocija na Baniji

Oporbeni zastupnici skupili su potpise za održavanjem izvanredne sjednice s jedinom točkom o davanju financijske pomoći pogođenoj županiji iz proračunskih zaliha Zagreba u iznosu od 4,5 milijuna kuna.

“Jedina reakcija gradonačelnika jest odlazak na teren u Baniju i slikanje, odnosno samopromocija, gdje je obećao da će Zagreb dati pomoć i da će to biti na redovnoj sjednici Skupštine 2. veljače. Nikakva konkretna pomoć nije obećana u smislu visine pomoći”, rekao je Liović.

Najavio je da će inzistirati da ta najavljena pomoć ne bude manja od 4,5 milijuna kuna koliko su predložili.

Gradonačelnikovu reakciju ocijenio je zakašnjelom, nedovoljnom i nesolidarnom, poručivši mu da građani nisu zadovoljni kako je reagirao. “Smatramo da stanovnici Zagreba zahtijevaju više solidarnosti prema potresom pogođenom području i njegovim stanovnicima”, dodao je.

Većina gradova i općina odmah donirali novac

Velika većina lokalnih jedinica reagirala je, naglasio je Liović, praktički isti ili drugi dan nakon potresa i donirale su prema informacijama više od 10 milijuna kuna sredstava, iako su puno manjeg financijskog kapaciteta od Zagreba. Istaknuo je i da su oporbeni zastupnici također nezadovoljni reakcijom predsjednika Skupštine, HDZ-ovog Mislava Hermana, koji i tjedan dana nakon što su predali zahtjev za izvanrednim zasjedanjem, nisu dobili nikakav odgovor.

Iako je to, kaže, unutar, zakonske procedure od dva tjedna, smatraju da se Zagreb ne može ponašati kao država – sporo, zakašnjelo, te nema vremena za čekati istjecanje rokova da bi se reagiralo.

‘Proračunskim zalihama kupovana politička naklonost’

Tomislav Tomašević (Klub lijevog bloka) poručio je da Zagreb ima veći proračun od svih drugih gradova u Hrvatskoj zajedno i da unatoč tome što je i sam imao potres sada te u ožujku, “mora financijski biti solidaran isto kao što je cijela Hrvatska bila solidarna sa Zagrebom u ožujku”.

Vezano za proračunsku zalihu koja bi se trebala trošiti na elementarne nepogode, komentirao je da se trošila za donacije organizacijama kojima je Bandić kupovao političku naklonost.

“Ova gradska uprava dijelila je novac po cijeloj Hrvatskoj i tamo gdje je trebalo i gdje nije, a sada je ta financijska pomoć u najrazornijem potresu u novijoj hrvatskoj povijesti izostala”, rekao je.

Kritizirao je potez Gradske uprave koja je dan nakon potresa u prosincu raspisala natječaj za dekorativnu rasvjetu na mostu Mladosti, posao vrijedan više od 20 milijuna kuna. “To je socijalno neosjetljivo ne samo prema ljudima na Baniji nego i prema ljudima u Zagrebu kojima su potresom u prosincu dodatno oštećeni objekti”, poručio je Tomašević.

‘Tamo gdje ne može nešto napraviti, Bandića nema’

Anka Mrak Taritaš (Klub Glas-ai HSU-a) komentirala je da se gradonačelnik nije snašao niti nakon zagrebačkog potresa u ožujku.

“Tamo gdje se on može slikati i gdje može obećati sve je ok, no tamo gdje nešto može nešto napraviti tu njega nema. On se nije naradio i oznojio od nekog posla, ali obećati, reći da će nekog postrojiti – tu je prvi, a zadnji kada nešto treba napraviti”, kazala je.

Renato Petek (klub nezavisnih zastupnika) neprimjerenim je ocijenio što Zagreb nije učinio ništa nakon potresa jer se radi o velikom, glavnom gradu koji je u ovakvim situacijama reagirao, a sada je reakcija izostala.

