Desetak dana nakon što je zagrebačka Čistoća upozorila građane da neće odvoziti nepravilno razvrstani biootpad, ta se "prijetnja" i obistinila. Naime, tijekom prošloga tjedna mnoge je na ulaznim vratima ili na kantama za biootpad dočekala ceduljica.

"Prilikom redovnog odvoza biootpada vaš spremnik nije ispražnjen zato što je provjerom utvrđeno kako u spremnik niste odložili isključivo propisani biootpad. Poštujte zakonske odredbe o odvojenom skupljanju otpada", piše na upozorenju.

Izvanredni odvoz ili nadoknada novca

Građani su zabrinuti zbog ovakvog postupanja i pitaju se tko će im ubuduće prazniti kante, kad to Čistoća ne želi činiti. Uz to, mnogo je i drugih nuspojava nakupljanja biootpada, naročito ljeti.

"Visoka je temperatura, muha je kao u priči, a biorazgradive vrećice se raspadnu nakon nekoliko dana", govori za Jutarnji Vesna Siročić iz Kustošije, čiju kantu smetlari nisu ispraznili više od dva tjedna.

I ona je dobila pisano upozorenje, ali je odlučila nazvati Čistoću i zatražiti izvanredni odvoz. Niti četiri dana nakon poziva kamion nije došao po biootpad iz zgrade sa sedam stanova u kojoj živi.

"Ponovno ću ih zvati u ponedjeljak jer ovdje je stvar i cijene koju plaćam. Imam pravo u svojoj mjesečnoj naknadi na četiri odvoza, a oni mi već dva puta nisu odvezli taj otpad. Čisto sumnjam da će mi to nadoknaditi", tvrdi Siročić.

Posebne vrećice

No, to nije jedini problem s kojim se susreću Zagrepčani. Naime, biootpad moraju odlagati u posebne vrećice koje im je dodijelila Čistoća, no često se žale kako rijetko dobiju premalo tih vrećica.

"Razgovarala sam sa stanarima zgrade i žale se kako im nedostaje vrećica za razvrstavanje otpada, a nemaju svi ni novca ni prevelike želje da ih kupe zasebno. Ja svoje vrećice kupim u DM-u, ali mene zanima hoće li radnici Čistoće prepoznati da se radi o biorazgradivim vrećicama budući da to nisu one koje su oni podijelili. Sudjelovala sam i u onim anketama Čistoće o vrećicama, gdje su nas pitali jesu li nam vrećice prevelike ili premale te imamo li ih dovoljno, međutim ništa se nakon toga nije promijenilo", jada se Vesna Siročić.

Smrdi, smrdi, užasno smrdi…

Sličnu priču govori i Nadja – Sumejja Keranović ispred čijeg se stana u prizemlju manje zgrade u Španskom nalazi kanta s biootpadom, koja dobrano zaudara. Naime, osim toga što se biootpad ne odvozi, ona se žali da nitko ni ne pere te kante, a često iz njih nešto i procuri na ulicu.

"Ovdje je užasno, svaka druga kanta ima obavijesti o tome da se neće odvoziti, prijateljica je neki dan autom prešla po toj tekućini nakon odvoza, žalila se kako joj auto smrdi kao da je ona vozila to smeće", tvrdi Keranović.

Dodaje kako je otišla vidjeti zbog čega smetlari nisu odvezli biootpad, pa je unutra našla jednu vrećicu iz dućana. Pretpostavlja da netko od susjeda nije imao biorazgradivu vrećicu kod sebe. Ističe da joj je glupo da se susjedi međusobno kontroliraju i gledaju tko će kakav otpad baciti u koje vrećice. Ipak, smatra da je jako važno da se svi drže uputa.

"Oni ne odvoze taj otpad, a ulice nam smrde po kanalizaciji, ne znam kako će se ovo riješiti", zaključuje Keranović.