ZAGREB ŽELI UVESTI MASKE NA OTVORENOM: Šostar objasnio način kako bismo od sutra trebali piti kavu na terasi kafića

‘Kad budu pili kavu, mogu skinuti masku, a onda je odmah vratiti na lice’, kazao je Šostar

Zagrebački stožer civilne zaštite objavio je kako će od Nacionalnog stožera zatražiti uvođenje novih epidemioloških mjera. Među ostalim, traže da korištenje zaštitnih maski bude obavezno u svim zatvorenim prostorima gdje se odvijaju okupljanja, a bez izuzetaka se uvodi i obaveza nošenja maski na svim otvorenim prostorima.

“Nema izuzetaka. Do sada je bilo ako se ne može držati razmak. Sada je svugdje”, najavio je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” Zvonimir Šostar i dodao kako se ova mjera tiče i onih koji će ispijati kave na terasama kafića. Objasnio je potom kako bi oni trebali ispijati kavu: “Kad budu pili kavu, mogu skinuti masku, a onda je odmah vratiti na lice”.

No, nije spomenuo što bi trebali učiniti pušači…

U ZAGREBU OBVEZNO NOŠENJE MASKI I NA SVIM OTVORENIM PROSTORIMA? Šostar objasnio razloge i poručio: ‘Nema izuzetaka!’

‘Nema drugog načina’

Upitan postoje li izuzeci te što je s alergičarima i cijepljenima, Šostar je pojasnio da mu je jasan revolt, no da se radi o interesu cijele zajednice. “Nema dokaza ako ste cijepljeni da se ne možete opet zaraziti. Nažalost, nema drugog načina za zaustavljanje virusa, moramo naći način kako ćemo ga zaustaviti. Danima smo s epidemiolozima pokušali smisliti najbezbolniji način”, rekao je Šostar.

Upitani kako će se kažnjavati oni koji krše mjere, odnosno ne nose maske, Željko Renić iz komunalnog i prometnog redarstva rekao je da se ne radi o represivnoj mjeri.

“Važno je da svi shvatimo i prihvatimo mjere koje je donio Stožer Grada Zagreba. Bit ću vrlo otvoren. Represija nikad nije dala očekivani rezultat, ona će se primijeniti u situaciji u kojoj preventivna mjera neće dati željeni rezultat. Ako će netko trebati izreći sankciju, to će izreći nadležno tijelo, odnosno osoba koja je za to ovlaštena. To sigurno nisu komunalni i prometni redari. Mi ćemo poduzeti sve da budemo na usluzi građanima i potrudit ćemo se da imamo dovoljno zaštitnih maski. Ovo je mjera u interesu i zaštiti svih nas”, rekao je.

Uz to, zagrebački stožer je zatražio da se aktivira i 345 djelatnika koji će se baviti preventivnim djelatnostima, ali i kontrolom provedbe mjera. Kontrolori karata u zagrebačkim tramvajima i autobusima također će biti angažirani u nadzoru provedbe mjera i upozoravati putnike na pravilno nošenje maski i korištenje sredstava za dezinfekciju.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.