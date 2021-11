Bura oko ukidanja mjere roditelj odgojitelj nije se stišala, a čini se kako iz ureda Tomislava Tomaševića stiže novi potez koji bi mogao biti nepopularan u dijelu javnosti.

Naime u novom nacrtu prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta značajno se smanjio iznos u odnosu na aktualni.

U članku 3. prijedloga stoji kako će novčana pomoć iznositi 2500 kuna za svako dijete. Isplaćivat će se u dva jedna obroka, tijekom godine dana od dana prve isplate.

Značajno je to smanjenje u odnosu na postojeće stanje. Naime, trenutno članak 3. spomenute odluke propisuje visinu pomoći - 1800 kuna za prvo dijete, 3600 kuna za drugo dijete i 54.000 kuna za treće i svako daljnje dijete.

2500 kuna po djetetu

Sada u članku 3. stoji samo da "novčana pomoć iznosi 2500 kuna po djetetu". Odluka ne govori ništa o drugom i trećem djetetu, što znači da će iznos od 2500 kuna biti jednak za svako rođeno dijete.

U obrazloženju ove odluke stoji kako trendovi rođene djece u Zagrebu ne pokazuju povezanost s ovom mjerom.Navodi se kako je Zagreb u proteklih 15 godina za mjeru isplatio 1,66 milijardi kuna za nešto više od 99 tisuća korisnika. Godišnje se za mjeru izdvaja 78 milijuna kuna za prosječno 6.600 korisnika.

"Dugoročni trendovi vezani uz ukupan broj živorođene djece s prebivalištem u Gradu Zagrebu ne pokazuju jednosmjernu povezanost s ovom poticajnom mjerom. U periodu 2005. do 2010. godine ukupan je broj živorođene rastao, no od 2010. godine nastupa dugoročno negativan trend ukupnog broja živorođene djece usprkos tome što je 2009. godine mjera izmijenjena tako da se dodjeljuje visok financijski poticaj za trećerođeno i svako sljedeće dijete te usprkos tome da se takav visoki iznos mjere zadržao do danas. Uzevši u obzir opisane trendove, čini se važnim da Grad Zagreb na jednak način podupire svako živorođeno dijete, kao što je predloženo ovom Odlukom", stoji u obrazloženju ove odluke.

Oba roditelja moraju biti iz Zagreba

Navodi se kako ujednačavanje iznosa za svako dijete se u prvom razdoblju neće značajnije odraziti na rasterećenje progračunskih izdataka jer će korisnici nastaviti primati iznose prema Olduci koja je bila na snazi.

Uz to, nova Odluka donosi izmjenu vezanu uz obvezu prebivališta oba roditelja u Gradu Zagrebz. "Uvažavajući mišljenje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, prema kojem uvjetovanje novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta prebivalištem oba roditelja u Gradu Zagrebu ne predstavlja primjer dobre prakse u kontekstu zabrane diskriminacije temeljem bračnog i obiteljskog statusa, nova Odluka ne uzima prebivalište drugog roditelja kao uvjet za ostvarivanje novčane pomoći", stoji u obrazloženju odluke