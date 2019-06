ZAGREB SELI NA SAVU: Sitno brojimo do projekta koji ima cilj oživjeti obalu grada. Što će se tamo, zapravo, događati?

Manifestacija ‘Aktivnosti na Savi’ konačno bi trebala početi 15. lipnja i trajati do 12. rujna, a Grad je raspisao natječaje za ugostitelje te one koji žele pružati sportske, kulturne i druge sadržaje na obali Save tijekom ljeta

Projekt birokratskog naziva ‘Aktivnosti na Savi’ koji je trebao zaživjeti još prošle godine, oživjet će ove, oko 15. lipnja, na tri lokacije uz rijeku Savu. Montažni paviljoni uz Željeznički most, Most slobode i Zaprudski otok s mnoštvom zabavnih, kulturnih i ugostiteljskih sadržaja spremni su za postavljanje, piše Večernji list pozivajući se na informacije iz gradske uprave.

“Paviljoni su u potpunosti spremni, samo se čekaju povoljni vremenski uvjeti za montažu”, kazala je pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Sanja Jerković.

BAGERI NA OBALI SAVE NAJAVILI NOVI PROJEKT U ZAGREBU: ‘Već ovog ljeta građani će se ondje moći zabavljati’

Mjesečni najam 15.000 kuna

Jerković je dodala da bi ‘Aktivnosti na Savi’ konačno trebale početi 15. lipnja i trajati do 12. rujna te da su raspisani i natječaji za ugostitelje, kao i za one koji žele pružati sportske, kulturne i druge sadržaje. Večernji list piše kako je za javljanje na natječaj dovoljno imati referentnu listu o sudjelovanju na sličnim manifestacijama kao i “kvalitetan te originalan program”. Svi zainteresirani mogu se javiti na neobvezujući javni poziv do početka sljedećeg tjedna. Mjesečni najam montažnog paviljona bit će 15.000 kuna, a zakupac će sam morati podmiriti sve režijske troškove.

U javnom pozivu među ostalim stoji da “Grad Zagreb ima pravo u bilo kojem trenutku bez obrazloženja prekinuti postupak iniciran ovim neobvezujućim javnim pozivom ili izmijeniti uvjete istog, pri čemu nije dužan obrazlagati svoju odluku”.

Hrana, piće, sportske aktivnosti…

Svaki od četiri paviljona koji će biti postavljeni na obalu Save bit će površine od 200 četvornih metara. Uz njih će biti igrališta za odbojku, tenis i nogomet na pijesku, kao i pješčanici. Za održavanje sajmova i izložbi te priredbi cijena najma četvornog metra bit će 20 lipa, a za sportska natjecanja, folklorne festivale te priredbe humanitarnog karaktera 10 lipa. Četvorni metar prostora za sadržaje “ostale namjene” plaćat će se 25 lipa.

Postavljanje paviljona započet će čim se obala Save do kraja osuši, a naknadno će biti objavljeno kada će ‘Aktivnosti na Savi’ biti svečano otvorene.