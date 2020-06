ZAGREB SE TIJEKOM NOĆI PONOVNO ZATRESAO: ‘Odvratan zvuk i sve je zaškripalo i na trenutak zaljuljalo’

Danas nešto iza ponoći opet na području Zagreba dogodio se opet slabi potres. Potres jačine 1,4 stupnja zatresao je područje 6 kilometara sjeverno od centra Zagreba, na dubini od 1 kilometar.

“Samo se čula tutnjava”, “Odvratan zvuk i sve je zaškripalo i na trenutak zaljuljalo”, komentari su Zagrepčana koji su svjedočili potresu, javlja Emsc.csem.org.

M1.4 #earthquake (#potres) strikes 6 km N of Zagreb – Centar (#Croatia) 10 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/mADQRvLEIH

— EMSC (@LastQuake) June 21, 2020