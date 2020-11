ZAGREB SE OPET ZATRESAO; Građani uznemireni: ‘Jaka detonacija, dobro je zatreslo; Probudio me, zapucketali su zidovi; Strašni zvuk…’

Zagreb je jutros oko 6 sati pogodio novi slabi potres jačine 1,6 koji je imao epicentar 11 kilometara sjeverozapadno od Zagreba, javlja EMSC.

Građani su ostavili opet brojne komentare na stranici Emsc-csem.org u kojima su podijelili svoja svjedočanstva. “Baš se jako osjetio, namještaj se pomaknuo i dosta glasno se čulo, Vidovec”, “Dobro se streslo, probudilo me, Bukovac”.

“Pokvarilo nam jutarnju kavu, kuharice, P, A”, “Jaka detonacija i dobro je zatreslo, Markuševec”, “Gračani, zagrmilo i protreslo kratko”, “Probudio me, čuo se, zapucketali zidovi, Nova Ves”.

“Maksimir, lagana tutnjava i vibracija, ali probudilo me kad je vrijeme da je okolo tišina pa se jače čuje i osjeti”, “Pi*ka ti materina ljuljaš li ga ljuljaš”, “Jaki, strašni zvuk i drmanje kuće, 3 sekunde, Bukovac”.

M1.6 #earthquake (#potres) strikes 11 km NW of Zagreb – Centar (#Croatia) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/jcHgRnBd7l

— EMSC (@LastQuake) November 22, 2020