ZAGREB SE OPET ZATRESAO: ‘Eksplozija i podrhtavanje’, ‘Krevet se zaljuljao! Koja nelagoda!’, ‘Do kada više ovakva buđenja, bolje da nikada nisam ni došao’

Pola godina nakon snažnog potresa magnitude 5,5 po Richteru, tlo na području Zagreba i dalje podrhatava.

Danas oko 6 ujutro Zagreb je pogodio manji potres magnitude 1,5 po Richteru, prema prvim podacima EMSC-a na Twitteru. Na službenim web stranicama EMSC piše da je potres bio nešto jači, 1,9 po Richteru.

“Lagana eksplozija i podrhtavanje”, “Neugodno brujanje iz dubine, zatresli se prozori, zaljuljao luster. Trajalo par sekundi. Neugodno u svakom slučaju”, “Tutnjava i drmanje”, “Kao grmljavina. Jako neugodno i čekaš da prođe da bude sve ok. Kod Nove bolnice”, “Dubrava, kao grmljavina”, “Novoselec. Krevet se zaljuljao! Koja nelagoda!”, “Tutanj i trešnja ovo je jače od 1,5”, “Do kada više ovakva buđenja. Bolje bi bilo da nikada nisam ni došao u Zagreb. Splićo”, samo su neki od komentara koje su građani ostavili na stranicama EMSC-a.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M1.5 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/ZwRRLE9dzT

— EMSC (@LastQuake) September 23, 2020