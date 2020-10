ZAGREB SE OPET TRESAO: Ovaj put magnitudom od 2 stupnja

Potres jačine 2.0 po Richteru zatresao je u petak oko 18,40 sati područje grada Zagreba, javlja Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar potresa bio je šest kilometara sjeveroistočno od Zagreba na dubini od dva kilometra.

Na stranicama Hrvatskog seizmološkog zavoda zasad nema službenih podataka o jačini potresa i njegovom epicentru.

M2.0 #earthquake (#potres) strikes 6 km NE of Zagreb – Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/lkeXKz01yc

— EMSC (@LastQuake) October 2, 2020