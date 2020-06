ZAGREB SE OPET MALO TRESAO, BILO JE GLASNO: ‘Tutanj par sekundi, onaj odvratni zvuk’

Zagreb je večeras ponovno zatresao potres magnitude 1,3 po Richteru. Tlo se, prema podacima EMSC-a, zatreslo oko 23 sata, s epicentrom sedam kilometara sjeverno od grada te četiri kilometra južno od Kašine. Epicentar je gotovo identičan onome 22. ožujka, kada je grad pogodio potres jačine 5,5 po Richteru.

“Dobro je zatreslo”, “Kao udaljena kratka grmljavina”, “Tutnjava sa vibracijama, Gračani”, “Markuševec, dva puta u manje od pet minuta – jaka tutnjava i podrhtavanje”, “Baš je bilo neugodno, opet tutnjava i lagano podrhtavanja, Šestine”, “Gračani, onaj odvratni zvuk”, komentirali su zabrinuti građani.

M1.3 #earthquake (#potres) strikes 7 km N of Zagreb – Centar (#Croatia) 10 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/jcGw0NwoLb

— EMSC (@LastQuake) June 1, 2020